Carlo Merli è il fidanzato di Soleil Sorge?/ Lei: “Ci siamo rivisti e sentiti e…”

Si è tanto parlato del presunto fidanzato di Soleil Sorge durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Carlo, questo il nome dell’uomo, è stato citato in più occasioni ma mai si è fatto vedere in TV, né tantomeno sentire. In un’intervista rilasciata di recente al settimanale Chi, Soleil ha rivelato: “Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto.” La storia con Carlo, dunque, continuerebbe ma il mistero continua: chi è davvero quest’uomo?

Chi Carlo Merli, presunto fidanzato di Soleil Sorge

Un indizio importante è arrivato qualche giorno fa e svelerebbe l’identità di questo uomo. Lui è Carlo Merli, un dottore e, dunque, ben distante dal mondo dello spettacolo. Spulciando sul sito dello studio medico in cui lavora, si descrive così: “Da sempre appassionato di Psicologia clinica, ho avuto modo di coltivare questa passione sin dal liceo. Dopo la laurea in Psicologia (indirizzo Clinico e di Comunità), conseguita a pieni voti presso l’Università degli studi di Bologna, mi sono specializzato in Psicoterapia Breve Strategica presso la Scuola di specializzazione di Arezzo […] Da diversi anni lavoro presso il mio studio di ROMA, dove svolgo attività di psicoterapia, sostegno psicologico e coaching.”

