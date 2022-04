Soleil Sorge, weekend in Sicilia di coppia?/ Il suo “Superman“… Ecco chi è lui

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge protagonista di un weekend da sogno con Carlo

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, Soleil Sorge, coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, per poi chiudere il “triangolo” più discusso della tv made in Italy, e ora lex gieffina vip torna al centro dell’attenzione mediatica per un weekend made in Sicilia. L’italo americana è sbarcata nel Sud-Italia, dove si è concessa un weekend da sogno ed extra-lusso, in dolce compagnia con un aitante giovane, con in quale nel mezzo del relax di queste ore si è concessa -tra le altre cose- una beauty routine al viso, oltre a delle specialità culinarie locali.

“Sicilia bedda” scrive la modella ed ex Grande fratello vip tra le storie rivelatrici del fine-settimana made in Sicilia, che la vede protagonista e dove ha posato anche per degli scatti realizzati in partnership con @risopozzi, @hotelcaportigia e @MtvItalia. Ma il particolare a destare più clamore del weekend siciliano è la vicinanza di Soleil Sorge a Carlo Merli. Tra le sue Instagram stories postate dalla modella, Soleil e Carlo si mostrano alle prese con un trattamento di bellezza al viso e sono distesi su quello che sembra essere un letto matrimoniale di una camera d’albergo. I protagonisti delle stories più virali del momento lascerebbero intendere a molti utenti che tra loro vi sia del tenero, anche se Soleil a più riprese- dentro e fuori la Casa del Grande fratello vip 6 -ha ad oggi dichiarato di essere sentimentalmente legata al suo “Superman”, passato al centro del gossip con il nome di Carlo Domingo. Si tratta di un influencer originario di Marsala, in Sicilia, nonché proprietario della Domingo Communication, ovvero un’agenzia che collabora con brand e personaggi del jet-set.

Chi è Carlo Merli, l’uomo vicinissimo a Soleil Sorge

In comune con Carlo Domingo, Carlo Merli ha il nome: sul suo profilo Instagram il presunto “terzo incomodo” tra Soleil e Carlo Domingo vanta un seguito social stimato 29mila follower e si definisce originario della Toscana e residente a Roma. Sarebbe inoltre uno psicoterapeuta, Carlo Merli. Che sia lui il “Superman” di Soleil Sorge? Che l’italo-americana voglia depistare i fan sulla vera identità del suo grande amore? Nel frattempo, sembrano lontani i momenti di effusioni amorose che l’ex Grande fratello vip ha condiviso con Alex Belli tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Chissà se i Solex torneranno a mostrarsi uniti dopo la loro pagina di “chimica” scritta al Grande fratello vip. Intanto il conduttore del reality dei vipponi, Alfonso Signorini, dichiara inaspettatamente di non aver nessun contatto con Soleil Sorge…

