Carlo Mezzano e Giorgio Ammanniti, marito e ex compagno Minnie Minoprio/ Quello “sgarro” del figlio Giulio..

L’amore di Minnie Minoprio per il marito Carlo Mezzano e la storia con l’ex compagno Giorgio Ammanniti

Forse non tutti sanno che Minnie Minoprio è profondamente innamorata di Carlo Mezzano, suo grande amore e marito da oltre quarant’anni. La cantante ha sempre tenuto massimo riserbo sulla propria vita sentimentale e privata, lasciando il marito Carlo alla larga dai riflettori. Ma cosa sappiamo sul compagno dell’artista? Musicista per professione, ha sviluppato una carriera in ambito musicale, oltre ad intraprendere diversi progetti imprenditoriali. Assieme alla cantante, ha aperto il Cotton Club, un locale vintage a cui entrambi sono molto legati.

Sempre con la complicità di Minnie Minoprio, ha fondato il Birdland Hotel, un Bed & Breakfast situato a Castelnuovo di Porto, a pochi passi da Roma. I due si sono sposati nel 1984, un anno che marito e moglie non dimenticano facilmente. Nello stesso periodo, infatti, l’abitazione di Carlo Mezzano fu svaligiata da Giuliano Ammanniti, figlio di Minnie Minoprio nato dal suo precedente matrimonio con l’ex compagno Giorgio Ammanniti.

Il matrimonio tra Minnie Minoprio e Carlo Mezzano, lo “sgarro” del figlio Giulio, avuto dall’ex compagno Giorgio Ammaniti

“Aveva le chiavi…”, precisa Carlo Mezzano tanti anni dopo, in una intervista rilasciata a Vieni da me. “Si era lasciato un po’ andare e si era indebitato giocando ai video poker, quindi per pagare ha fatto una ragazzata. L’abbiamo perdonato comunque”, ha raccontato Minnie Minoprio da Caterina Balivo, toccando anche l’argomento legato al suo ex compagno.

“All’inizio non ha preso bene la nostra separazione (si riferisce alla storia con l’ex compagno, ndr). Mi sentivo in colpa come madre ma ho fatto del mio meglio. Poi ho recuperato”, le parole di Minnie Minoprio. La storia d’amore con l’ex compagno Giorgio Ammanniti, dunque, resta un capitolo importante della vita dell’artista, se non altro per aver messo al mondo il figlio Giulio.

