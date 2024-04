Minnie Minoprio, chi è?/ La fama e il grande scandalo: “Fui denunciata ma le donne mi…”

ll cast del programma tv “Le ragazze” è pronto a ripartire, sabato 13 aprile, con una nuova stagione tutta al femminile, condotta da Francesca Fialdini, che questa volta però include anche un uomo, con lo scopo di aprire confronti costruttivi relativi alla tematica della parità di genere. L’obiettivo principale della trasmissione, è quello di raccontare le storie di donne di diverse generazioni che hanno avuto un impatto sulla storia del paese e tra le protagoniste ci sarà la grande attrice Minnie Minoprio.

Minnie Minoprio è un’icona della televisione italiana degli anni ’60, nata a Ware nel 1942 col nome di Virginia Anne Minoprio, si mostra sin da giovanissima affine alla musica, alla scrittura e al mondo del cinema, tanto da fare il suo esordio a soli 15 anni, nei teatri londinesi, nei panni della bella Cenerentola. Grazie ai primi spettacoli teatrali, fu notata da Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che la vollero nella rivista “Io e la margherita”. Dopo quella collaborazione, seguirono vari progetti teatrali, il musical “Ciao Rudy” e anche il suo primo 45 giri in italiano “ Hélène/Cosa c’è di male se…”. Il grande successo di Minnie Minoprio però arrivò all’inizio degli anni ’70, in Italia, grazie al personaggio della “svampita” e ad apparizioni televisive in una veste sensuale e provocatoria. Per una donna, in quegli anni, essere “troppo sexy” non era un bene, soprattutto davanti ai riflettori, questo suscitò molte critiche e anche un’interrogazione parlamentare, ma fu solo l’inizio di una “serie di scandali”.

Minnie Minoprio e il grande scandalo che segnò la sua vita

Dopo essere diventata un’icona sexy, Minnie Minoprio, donna vitale, gioiosa ed estroversa, si lasciò andare ad alcuni flirt ma anche a un’importante storia d’amore, la stessa che la portò al secondo grande scandalo della sua vita. Come riporta Libero Quotidiano, il primo grande scandalo dell’attrice, nacque proprio sul posto di lavoro, quando la seducente star televisiva venne invitata da un sacerdote di Cava dei Tirreni per esibirsi in piazza davanti alla chiesa, alla festa della Vergine. Minnie in quella occasione indossava “una peccaminosa calzamaglia trasparente” che spinse il vescovo della cittadina campana, monsignor Alfredo Vozzi, a scomunicarla nel settembre del 1978. In merito a quello scandalo mediatico, l’attrice rivelò: “Feci scandalo in Rai ma le donne mi apprezzarono”.

Se la sensualità di una donna fu in grado di creare tutto quel clamore, potrete immaginare cosa accadde, quando l’attrice decise di lasciare il marito per un altro uomo, in un’epoca in cui il divorzio non era ancora contemplato. In televisione l’attrice, In merito al suo secondo grande scandalo, aveva raccontato: “Quando ho lasciato il mio primo marito sono stata denunciata per abbandono del tetto coniugale. Ho fatto 11 anni e mezzo con lui, avevamo un bellissimo figlio, ma basta”. Fortunatamente, nonostante gli scandali e le difficoltà del suo tempo, Carlo Mezzano, l’uomo per cui Minnie lasciò il suo ex marito, che a quel tempo era il suo autista, è ancora oggi al suo fianco e i due si amano molto.











