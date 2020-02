Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, lite a Uomini e donne/ Ginevra chiamata a…

C’è puntata di Uomini e donne che si rispetti senza una lite? Siamo sicuri di no e oggi il trono classico tornerà in onda proprio con una lite al vertice ovvero tra i due tronisti. Secondo le anticipazioni non si tratta di una cosa molto grave ma rimane il fatto che il neo arrivato Daniele Dal Moro si sta posizionando già contro Carlo Pietropoli con tutto quello che questo significa per il programma e per quello che verrà in termini di Uomini e donne. Carlo in realtà è seduto sulla poltrona rossa ormai da un bel po’ ma l’arrivo di Daniele ha messo tutto in discussione soprattutto adesso che il tronista sembra ben lontano dalla scelta e anche poco preso dalle sue corteggiatrici visto che uscirà con Ginevra, una delle ragazze scese per Daniele Dal Moro. Solo un modo per allungare il brodo o qualcosa di più?

L’ULTIMATUM DI DANIELE DAL MORO A GINEVRA A UOMINI E DONNE, E CARLO?

La risposta potrebbe arrivare proprio oggi durante la puntata di Uomini e donne visto che Carlo Pietropoli ha portato fuori Ginevra e con lei si è aperto molto ma non sembra poi infastidito dal fatto che la giovane corteggiatrice si dirà ancora poco propensa a scegliere tra i due visto che non li conosce bene. A questa situazione in stile triangolo è Daniele dal Moro che non ci sta. L’ex gieffino inveisce contro il suo rivale tronista e poi prende posizione anche davanti alla sua bella corteggiatrice invitandola a scegliere presto cosa farà non perché non ama la rivalità con un altro uomo ma perché non apprezza l’incertezza in una donna e in questo caso in lei. Quale sarà la risposta della corteggiatrice a questo ultimatum?

© RIPRODUZIONE RISERVATA