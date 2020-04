CARLO PONTI, EDOARDO E CARLO JR, MARITO E FIGLI SOPHIA LOREN/ Uno musicista, l’altro…

Pubblicità

La relazione tra Sophia Loren e Carlo Ponti, suo marito, è stata a dir poco tormentata. E a ragione, visti gli indubbi impedimenti che l’hanno caratterizzata fin dal suo esordio. Con lui, nel 1968 e nel 1973, l’attrice napoletana avrà i figli Carlo jr ed Edoardo, non prima di aver affrontato diverse peripezie per far sì che la loro unione fosse e risultasse valida. I due si conobbero nel 1950, quando Sophia era una ragazzina, mentre Ponti aveva già 37 anni. L’uomo era formalmente legato a Giuliana Filastri, sposata nel 1946 e con lui madre di due figli: Guendalina (nata nel 1951) e Alexandre (1953). Nel 1956, Ponti si recò in Messico, dove ottenne il divorzio dalla moglie per unirsi in seconde nozze alla Loren un anno dopo. Rientrerà in Italia tempo dopo, per scampare all’accusa di bigamia, e nel frattempo si guadagnerà da vivere nella celebre industria cinematografica di Hollywood. Ma aver temporeggiato non basterà a entrambi a evitare possibili conseguenze penali, poiché nel 1960, di nuovo in patria, i due vennero effettivamente tacciati di unione illegittima. Poco dopo, però (nel 1962), il primo matrimonio di Ponti fu dichiarato invalido, dunque nullo. Nel 1965, Ponti ottenne il divorzio anche in Francia, e risposò la Loren nel 1966 a Sèvres. L’intervento del Presidente Georges Pompidou permise loro di ottenere la cittadinanza francese.

Pubblicità

Carlo Ponti jr ed Edoardo sono i figli di Sophia Loren

Come si è detto, Carlo Ponti e Sophia Loren ebbero due figli: Carlo Ponti jr, nato a Ginevra nel 1968, cresciuto negli Stati Uniti e poi divenuto direttore d’orchestra, ed Edoardo Ponti, nato nel 1973, attualmente regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Carlo è sposato con la violinista ungherese Andrea Meszaros, dalla quale ha avuto i figli (nipoti della Loren) Vittorio Leone e Beatrice Lara. Edoardo, invece, ha contatto matrimonio con l’attrice Sasha Alexander ed è padre di Lucia Sofia e Leonardo Fortunato. A quanto sembra, l’attrice non parla mai molto dei suoi “ragazzi”, che ormai hanno intrapreso una carriera lontano dai riflettori – o meglio, dalla luce riflessa – della loro madre.

Pubblicità

La passione comune per l’arte di Carlo Ponti e Sophia Loren

Carlo Ponti e Sophia Loren si sono detti addio il 10 gennaio 2007, giorno del decesso di lui, avvenuto a causa di complicazioni polmonari. Nel corso della loro vita insieme, i due sono stati importanti collezionisti d’arte. La loro galleria privata comprende più di 150 lavori di artisti di fama internazionale (Matisse, Cézanne, Picasso, Braque, Dalí, Canaletto, Renoir, De Chirico, Balla, Magritte, Kokoschka), oltre a numerosi reperti archeologici. Nel 2007, un quadro di Francis Bacon è stato venduto dall’Acquavella Galleries di New York per una cifra superiore a 15 milioni di dollari. Un’altra opera di Bacon, messa all’asta da Christie’s a Londra, ha fatto incassare ai proprietari ben 14.200.000 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA