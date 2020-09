Carlo Sibilia, sottosegretario M5s a processo/ E’ accusato di vilipendio a Napolitano

Carlo Sibilia, sottosegretario del Ministero dell’Interno e parlamentare del Movimento 5 Stelle, è stato rinviato a giudizio e quindi dovrà affrontare un processo penale. Lo ha deciso il gup del tribunale di Roma per la vicenda legata ad un tweet dell’ottobre 2014. Qualche settimana prima che Giorgio Napolitano rendesse la sua testimonianza al processo sulla trattativa Stato-mafia. «Perché secondo voi impediscono agli scagnozzi Riina e Bagarella di “vedere” il boss?», scrisse in quell’occasione Carlo Sibilia. Secondo la procura di Roma, il “boss”, a dire di Sibilia, era proprio il presidente Napolitano. Per questo ora è accusato di vilipendio dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La procura di Roma ha ritenuto la frase offensiva dell’onore e del prestigio dell’allora Capo dello Stato. Pertanto, così come disposto dal gup, il processo per il parlamentare M5s avrà inizio il 16 dicembre prossimo davanti al tribunale monocratico.

CARLO SIBILIA A PROCESSO PER VILIPENDIO A NAPOLITANO

Nel tweet che gli vale ora il processo c’era il riferimento da parte di Carlo Sibilia alla decisione di negare ai due boss di mafia citati la possibilità di assistere alla testimonianza dell’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. All’epoca la Corte d’Assise di Palermo respinse la richiesta degli imputati Totò Riina, Leoluca Bagarella e Nicola Mancino di assistere alla deposizione in videoconferenza. Da qui il tweet del parlamentare del Movimento 5 Stelle, finito a processo con l’accusa di vilipendio a Napolitano. «L’affermazione non riguarda la persona e il rispetto del Presidente della Repubblica ma sono esternazioni che riguardano il privato cittadino», ha dichiarato il legale del sottosegretario del Ministero dell’Interno, l’avvocato Alfano Mattia, come riportato da Il Tempo. Per quest’ultimo si tratta di «un’affermazione di critica politica e non di rispettabilità della persona di Napoli» che, precisa l’avvocato, «non è mai stata messa in dubbio».

Perchè secondo voi impediscono agli scagnozzi #Riina e #Bagarella di “vedere” il boss? #trattativastatomafia — Carlo Sibilia (@carlosibilia) October 9, 2014





