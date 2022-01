Carlo Verdone/ Dall’ex moglie Gianna Scarpelli a quel flirt con Claudia Gerini…

Carlo Verdone è l’ospite di Amadeus nella nuova puntata de I Soliti Ignoti, in onda su Rai 1. Il celebre attore si prepara ad indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi che, ricordiamo, andrà in beneficenza. Un ospite particolarmente gradito dal pubblico a casa: Verdone, d’altronde, è il protagonista di film italiani rimasti nella storia del cinema, oltre che nel cuore di tutti. E per quanto sia nota la sua carriera, altrettanto riservata è la sua vita privata.

Verdone non ama parlare di ciò che accade tra le mura di casa sua, né dei suoi amori; tuttavia sappiamo che l’attore è stato legato per molti anni a Gianna Scarpelli. I due si sono sposati nel 1980 Carlo Verdone e hanno avuto due figli: Giulia e Paolo. Nel 1996 hanno però deciso di separarsi. Oggi Verdone e l’ex moglie sono separati ma non divorziati ma mantengono un ottimo rapporto.

Nel passato di Carlo Verdone ci sarebbe però anche un flirt con una collega: Claudia Gerini. I due hanno recitato insieme nel celebre Viaggi di nozze, poi l’anno successivo in Sono pazzo di Iris Blond. È stata l’attrice in merito a svelare che: “Eravamo andati talmente bene in Viaggi di nozze che il produttore Cecchi Gori ci volle di nuovo in coppia – ha raccontato l’attrice tempo fa -. Carlo mi chiese che cosa mi sarebbe piaciuto fare e io gli dissi che mi sarebbe piaciuto tanto cantare e così nacque la storia del film. Ci eravamo in qualche modo innamorati, succede quando il rapporto artistico è così forte, non era il momento giusto ma questo non ha minimamente intaccato la nostra amicizia e il nostro affetto. Carlo è sempre stato molto importante per me e il nostro è stato sicuramente un matrimonio artistico”, ha tenuto poi a chiarire.

