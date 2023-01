Carlo Verdone: nuova fidanzata per il regista romano?/ Spunta un indizio e…

Un nuovo amore per Carlo Verdone? Si chiamerebbe Corinna

C’è anche Carlo Verdone tra gli ospiti più attesi della puntata di questa sera, domenica 22 gennaio, di Che Tempo che fa. L’attore romano, che nel salotto di Fabio Fazio si racconterà tra presente, passato e futuro, sembra aver ritrovato l’amore dopo un lungo periodo di calma piatta sul fronte sentimentale. Stando ad un’indiscrezione rilanciata dal settimanale Diva e Donna, infatti, pare che nella vita dell’attore e regista settantaduenne ci sia una nuova donna di nome Corinna. Si chiamerebbe così la nuova compagna del mitico Verdone, ma il condizionale è d’obbligo dato che non sono arrivate conferme di alcune tipo.

Claudia Gerini, la relazione con Gianni Boncompagni/ "Carlo Verdone? Troppo diversi"

Di sicuro Corinna è la persona con la quale è stato dolcemente pizzicato durante una passeggiata in riva al mare. Pare che i due fossero in procinto di scambiarsi un bacio passionale, ma come dicevamo al momento il regista romano non ha comunicato nessuna novità ai fan circa la sua vita privata. In rete, oltretutto, a proposito dello scatto a cui fa riferimento il gossip, ci sono molti fan che sollevano dubbi sull’autenticità dello stesso e sul fatto che ci sia un nuovo amore nella vita di Carlo. “Io non ci credo, sembra un fotomontaggio”, tuona un utente evidenziando i difetti della foto e la qualità scadente dello scatto che circola in rete.

I magnifici 4 della risata/ Anticipazioni: Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone

Carlo Verdone ed una vita privata che definisce infernale: “In effetti è proprio così…”

Sarebbe una bella novità sentimentale, ad ogni modo, per la vita di Carlo Verdone dato che, dopo la moglie Gianna Scarpelli, la mamma dei figli Giulia e Paolo, con cui è stato sposato fino al 1996, non sembra essersi mai interessato davvero ad un’altra persona. “Scoprirete che la mia vita privata è un inferno”, aveva peraltro dichiarato Carlo Verdone in una intervista rilasciata al canale YouTube di SpettacoloEU, a margine della presentazione della serie tv sulla sua vita, Vita da Carlo. “Quella serie tratta di un uomo che si apre al pubblico, si apre con la sua anima, un uomo che si racconta in tutte le sue fragilità, con le sue psicosi. E’ stata una cosa nuova. In Vita da Carlo scoprite la mia vita privata, che in effetti è un inferno”, aveva spiegato Verdone.

LEGGI ANCHE:

Paolo e Giulia, figli Carlo Verdone/ Lui: "hanno trovato una strada lontana da me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA