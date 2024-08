Chi è Carlos Alcaraz e la sua vita privata

La Spagna sta prolungando la sua dinastia nel mondo del tennis dopo che Rafa Nadal ha praticamente abdicato visti i tanti problemi fisici e l’età avanzata, così Carlos Alcaraz si è preso il trono vincendo due volte Wimbledon negli ultimi due anni e guadagnandosi la finale delle Olimpiadi di Parigi 2024, dove replicherà la finale del torneo inglese di neanche un mese fa sfidando Nole Djokovic per l’oro olimpico. Gran parte dei successi del fuoriclasse sono dovuti anche alla serenità fuori dal campo, visto che Carlos Alcaraz dopo la rottura con l’ex fidanzata Maria Gonzalez Gimenez starebbe vivendo un momento di forte concentrazione sulla sua vita privata, dopo anche numerosi flirt accostati lo scorso anno, tra cui quello con la cantante e connazionale Ana Mena, che sarebbe andato avanti per qualche mese nel 2023.

Ad oggi non ci sarebbe una nuova fidanzata nella vita di Carlos Alcaraz, che dopo la fine della storia con la ex sembra aver rivisto il libro delle sue priorità. Altra ragazza accostata al fenomeno del tennis è la modella Lola Marandel, ma anche in quel caso sono mancate le conferme ufficiali.

Carlos Alcaraz punta la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Adesso il grande obiettivo dello spagnolo è quello di riuscire in una tripletta da sogno, dopo aver già vinto nei mesi scorsi due slam del calibro di Roland Garros e Wimbledon, ora il focus è spostata sulla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove si troverà davanti oggi domenica 4 agosto Novak Djokovic nella speranza di poter aggiungere al suo curriculum anche questo speciale riconoscimento.

Riguardo alle ultime vittorie Carlos Alcaraz ha sfregiato il trofeo di Parigi al Roland Garros, descrivendolo così: “Onestamente, lo sento come il più importante, quello di cui sono più orgoglioso, visto come era andata la fase di preparazione, col mio team abbiamo lavorato e parlato molto, e alla fine partita dopo partita sono riuscito a crescere”.