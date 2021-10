Carlos Corona: “Sono stato male”/ “Sogno papà Fabrizio e mamma Nina Moric insieme”

Carlos Corona, insieme a papà Fabrizio Corona, si racconta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 6 ottobre. Una doppia intervista nel corso della quale Carlos esprime tutto il suo amore per i genitori che lo hanno inondato d’amore sin dal giorno della sua nascita. Oggi, Carlos è cresciuto e si sta tuffando nel mondo con il sostegno di papà Fabrizio e mamma Nina Moric che Carlos descrive così: “Papà è forte, è tenace, è combattivo. E’ l’uomo più determinato che io conosca […] Mamma è gentile, simpatica, molto materna”.

L’ultimo anno, per Carlos, non è stato facile. “Carlos è stato male”, racconta Fabrizio che poi lascia la parola al figlio. “In realtà mi sono fissato un po’ con questa ragazza. Se per noi giovani quest’anno di pandemia è stato difficile, per me lo è stato ancora di più“, spiega.

Carlos Corona: “Sogno di vedere i miei genitori di nuovo insieme”

Fabrizio Corona, ricordando l’anno difficile vissuto dal figlio Carlos, aggiunge: “Carlos ha avuto un periodo… Prima è stato per un po’ in una clinica a Milano. E’ uscito, stava bene, poi meno. Allora la mamma lo ha portato in Croazia. Nina ha dei parenti lì fra cui un medico…”, aggiunge. Successivamente, Nina ha deciso di portare Carlos in Svizzera, ma come sta ora? “Sto bene, ho finito il liceo e vorrei iscrivermi a filosofia”, dice il figlio di Corona e Nina Moric.

Poi, Carlos, svela il suo sogno personale: “Vorrei che mio padre e mia madre tornassero insieme. Per me sarebbe un sogno”, ammette Carlos a cui Nina e Fabrizio dedicano tutto il loro tempo.



