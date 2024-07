Ospite di “2046 podcast”, Fabrizio Corona è stato invitato da Fabio Rovazzi e Marco Mazzoli a parlare di comunicazione e social, con la speranza di estrapolare qualche scoop dalla live attesissima dal pubblico del canale. Come spesso accade anche a Gurulandia, Corona ha voluto fare alcune previsioni sul mondo dei media parlando degli influencer attuali e del fatto che dopo Chiara Ferragni – secondo lui – sono “finiti”. “Da qui al 2026, solo pochi ce la faranno”, afferma il Re dei Paparazzi, spiegando che chi vorrà emergere dovrà certamente reinventarsi proprio come ha fatto lui nell’ultimo periodo, resosi conto che il mondo del giornalismo aveva preso una piega ben lontana da quello per cui era abituato a lavorare.

Durante la live ha parlato anche del suo percorso da coordinatore di paparazzi: “Avevo un esercito e guadagnavo un sacco di soldi”, ha confessato davanti a Homyatol (altro ospite del podcast), raccontando poi una vicenda successa quando ancora andava a caccia di fotografie e di scoop. Fabrizio Corona si era appostato accanto alla villa di Elisabetta Canalis aspettando che uscisse con il suo nuovo fidanzato americano, ma lei per ben tre giorni non aveva varcato il cancello dell’edificio. Quindi, Corona insieme ai fotografi aveva deciso di entrare – ignorando la violazione di domicilio – e far arrampicare uno della sua squadra sopra ad un albero, per immortalare la showgirl in piscina con il partner, durante intime effusioni. In quell’istante, dopo alcune foto, il fotografo cadde dall’albero rovinosamente, finendo in piscina insieme alla coppia, con la Canalis che urlava: “Chiamate la polizia!”.

Fabrizio Corona: “Quella volta che ho chiesto scusa alla D’Urso solo per soldi”

Fabrizio Corona, si sa, è costantemente pieno di progetti e idee. Suo il sito Dillinger, in cui riporta fatti di cronaca e gossip in modalità politicamente scorretta. Durante il podcast “2046” ha dovuto dare ragione a Homyatol, il quale aveva previsto che Corona avrebbe presto venduto il sito web. “Hai ragione, tu sei un genio” ha ammesso Fabrizio: “Venderò Dillinger nel 2025, prenderò una buona quota di soldi e diventerò icona di me stesso”. Il suo progetto è quindi quello di lavorare solo ed esclusivamente per la sua immagine, cosa che sta già iniziando a fare lentamente con i podcast di Youtube.

Ultimamente, infatti, oltre ad essere impegnato ad aspettare la nascita del figlio con Sara Barbieri, non è raro trovarlo sui canali più seguiti come Gurulandia, nel quale ha guadagnato un posto fisso come indovino-gossip, prevedendo tutto quello che succederà nel breve e lungo periodo ai personaggi di spicco italiani come Fedez, Chiara Ferragni e Barbara D’Urso. Nel corso della puntata di “2026” intitolata “GOSSIP BOYS” si è anche parlato anche del futuro dei podcast e della televisione. Fabrizio Corona ha confessato che alcuni dei conduttori più importanti come Alessandro Cattelan sono ormai fuori tempo. Alla fine ha anche svelato di aver chiesto scusa a Barbara D’Urso solo per soldi.