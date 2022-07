Carlos Santana malore sul palco/ Sviene durante un concerto: caldo e disidratazione

Carlos Santana: sviene durante un concerto

Carlos Santana è stato colpito da un malore durante un concerto. Il chitarrista messicano, che compirà tra qualche settimana 75 anni, è svenuto mentre si esibiva in un auditorium all’aperto nel Michigan. Santana ha perso conoscenza dopo 40 minuti dall’inizio del suo concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroit. Nelle immagini postate sui social da diversi partecipanti si vede il musicista, vestito di bianco, sedersi sul palco e poi svenire, subito soccorso da numerose persone. Per una ventina di minuti è stato soccorso sul palco, coperto da un telo nero, poi è stato portato via su una barella e il concerto è stato cancellato. I responsabili del concerto hanno chiesto di pregare per Santana a causa di “un grave problema medico”.

Carlos Santana: le condizioni di salute del musicista

Carlos Santana ha salutato il pubblico mentre veniva portato via sulla barella. Il chitarrista, come si legge nel comunicato apparso sul sito ufficiale, è stato portato al pronto soccorso del McLaren Clarkston per accertamenti, ma le sue condizioni sono buone. Il malore è stato provocato da disidratazione e caldo, ha riferito il suo manager Michael Vrionis . Lo spettacolo di oggi 6 luglio al The Pavilion at Star Lake (ex S&T Bank Music Park) a Burgettstown, Pennsylvania è stato rinviato a data da destinarsi. Maggiori dettagli verranno dati in seguito. Santana è stato un pioniere nel fondere i ritmi latini con il genere rock nella band che ha fondato nel 1966. Il musicista messicano è nella Rock and Roll Hall of Fame e nella lista dei 100 più grandi chitarristi di sempre stilata dalla rivista Rolling Stones.

Carlos Santana se desploma en el escenario durante un concierto en Michigan. pic.twitter.com/YQ9D29mOyR — LΞLΞL⚔️ΔPRUΞBΘ (@lelelx) July 6, 2022

