Carlotta Antonelli: “Vorrei gambe più lunghe”/ “Innamorata di Monica Vitti”

Carlotta Antonelli, giovane attrice italiana classe 1995, interprete nella serie tv di Prime Video, Bang Bang Baby, si è raccontata ai microfoni di Vogue: “Il mio difetto? Non riesco a fidarmi abbastanza delle persone”, esordisce la stessa che poi aggiunge: “Cosa cambierei di me? Vorrei avere le gambe più lunghe. Non mi lamento del mio aspetto, anzi, però le gambe…”. I colori che ama di più sono invece il rosso e il nero, anche se “il calcio non c’entra. Il nero è il mio lato oscuro, sono famosa per arrovellarmi in dei pensieri che mi conducono all’interno di un tunnel dal quale poi non riesco a uscire facilmente. Il rosso invece è la mia parte passionale, la mia vitalità, la femminilità”.

UNA VITA/ Anticipazioni 6 e 5 luglio: Genoveva difende Fabiana e...

Il regista con cui Carlotta Antonelli vorrebbe lavorare è Luca Guadagnino: “Adoro il suo gusto estetico e ho amato tantissimo Suspiria e Call me by your name”. Su Bangla, il film che le ha dato fino ad oggi maggiore visibilità: “Un progetto imperdibile. E l’occasione per dare voce a un personaggio unico. Bang Bang Baby? Una serie rivoluzionaria. Come alcune serie straniere che quando le vedi dici: ‘Perchè noi italiano non facciamo delle cose così?”. Ecco, Bang Bang Baby fa lo stesso effetto”.

Gianni Sperti e Gemma Galgani: scontro social/ "C'era una mummia e ti ho pensato…

CARLOTTA ANTONELLI: “NON HO ANCORA TROVATO IL PROFUMO PERFETTO”

Carlotta Antonelli ha una diva del cinema a cui si ispira: “Mi sono fortemente innamorata di Monica Vitti, vorrei avere il suo carisma e la sua vitalità”. Una curiosità sui profumi: “Quando ero piccola entravo nel bagno di mia madre e mi provavo tutti i suoi profumi pensando: ‘Chissà se esiste la fragranza giusta per me’. Confesso che a 27 anni ancora non l’ho trovata”.

“Quando mi sento bella? In estate – ha proseguito Carlotta Antonelli – quando i capelli e la pelle sanno di sole e di mare”. In chiusura di intervista con Vogue la giovane artista racconta: “Il sogno? Girare il mondo facendo il mio lavoro. La bellezza per me è l’identità, il carattere e la capacità di brillare senza oscurare nessun altro”.

Franco Bortuzzo: "Ora denuncio, la mia famiglia non si tocca"/ Ira del papà di Manuel

© RIPRODUZIONE RISERVATA