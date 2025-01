Di recente abbiamo rivisto Carlotta a Ora o Mai Più, programma condotto da Marco Liorni dove i cantanti che non sono riusciti a mantenere la fama si ripresentano per avere una nuova possibilità nella vita. Il suo vero nome è quello di Carla Quadraccia ma ha sempre voluto farsi chiamare Carlotta come nome d’arte. Nata nel 1976 è diventata famosa per la canzone “Frena” e per il Festival di Sanremo, al quale si è presentata con il singolo “Promessa”.

Con il brano “Frena“, Carlotta si è conquistata la fama in tutta Italia durante i primi anni 2000 e inizialmente il suo successo sembrava non fermarsi. Poco tempo dopo ha vinto un quinto posto a Sanremo con un brano che però non è riuscito a far decollare la sua carriera. Nonostante questo, però, è ricordata ancora oggi per la sua bravura e capacità di coinvolgere gli spettatori, come ancora oggi sta dimostrando a Ora o Mai Più. Carlotta, nei primi 2000 si è presentata anche a Festivalbar, cantando “Caresse toi”, canzone decisamente apprezzata.

Carlotta, la band nel 2003 e il successo a Ora o mai più: “Voglio darmi una nuova possibilità”

Nel 2003 Carlotta ha iniziato a far parte del gruppo musicale “Scarlatto“, una band dal sound folk, sperimentando quindi un nuovo genere musicale. Oltretutto, dal 2010 è diventata insegnante al CET di Mogol, così da formare i nuovi allievi appassionati di musica. Sulla sua vita privata si sa pochissimo, dato che la cantante Carlotta in tutti questi anni è sempre rimasta dietro le quinte e non ha mai voluto esporsi troppo. Le uniche informazioni sono sul marito Giuseppe Anastasi, uomo con il quale si è sposata e ha avuto un figlio di nome Vittorio.

Non tutti sanno che Giuseppe Anastasi era a suo tempo il fidanzato della cantante Arisa. Ad ogni modo, oggi Carlotta si trova a fare il grande ritorno in televisione con Ora o mai più e dopo la prima puntata pare aver riscosso un enorme successo. Vicino a lei ci sono i giudici e coach Raf, Alex Britti, Donatella Rettore, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Patty Pravo e Rita Pavone. Come se la caverà in questo nuovo capitolo della sua vita? Riuscirà a darsi una nuova possibilità nel mondo della musica televisiva? Per noi è un grande sì!