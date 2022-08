Carlotta Dell’Isola conferma la crisi col marito Nello Sorrentino/ Matrimonio a rischio? Lei chiarisce

Carlotta Dell’Isola conferma la crisi avuta col marito Nello Sorrentino

Solo poche settimane fa Carlotta Dell’Isola finiva al centro del gossip per una presunta crisi con Nello Sorrentino, da poco diventato suo marito. A fare scalpore proprio i fatto che la coppia, diventata celebre grazie a Temptation Island, stesse vivendo un momento difficili a pochi giorni dalle nozze. Tuttavia questa crisi non è mai stata confermata dai diretti interessati e, anzi, in quell’occasione fu Samantha De Grenet, amica di Carlotta (le due si sono conosciute nella Casa del Grande Fratello Vip) a rivelare che in realtà le cose tra lei e Nello andassero nel migliore dei modi.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi? "Falso!"/ Samantha De Grenet: "Sono più innamorati che mai!"

Eppure nelle ultime ore proprio Carlotta Dell’Isola è tornata sull’argomento, confermando che sì, c’è stata davvero un crisi col marito. Lo ha ammesso in risposta alla domanda di un follower che ha cercato, come altri, di capirne di più sul rapporto col marito.

Carlotta Dell’Isola: “Io lasciare Nello? No, non ci ho mai pensato”

Carlotta Dell’Isola ha dunque confermato di aver avuto un momento di crisi serio con Nello Sorrentino, tuttavia il matrimonio non sarebbe a rischio. L’ex gieffina, a chi le ha chiesto se avesse mai pensato in questi mesi di lasciarlo, ha risposto: “No, mai. Nello ed io non avevamo mai convissuto insieme, mai. Prima del matrimonio ho letto cose assurde, tipo convivevano da anni (ma chi?). Penso che sia normale una crisi. Una cosa che ho capito è che il segreto è disinnescare.” Ha infine dichiarato di essere pronta a tornare in TV, così come suo marito. I due parteciperebbero volentieri ad un reality come l’Isola dei Famosi: “Credo poco a chi risponde NO, quindi rispondo dicendo Si!”

Carlotta Dell’Isola/ “Dov’è finito Nello? Avevo preso sottogamba la situazione..."

LEGGI ANCHE:

Carlotta Dell’Isola "ingrassata al GF Vip", vittima di bodyshaming/ "Colpa ipotiroidismo e ovaio policistico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA