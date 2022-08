Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi post matrimonio?/ Samantha De Grenet…

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi pochi mesi dopo il matrimonio?

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono in crisi poche settimane dopo il matrimonio? La coppia che ha conquistato popolarità partecipando a Temptation Island, si è sposata lo scorso maggio. In un’intervista rilasciata ai microfoni di ThePipolGossip, Carlotta si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che hanno fatto pensare ad una crisi post matrimonio. “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’”, sono state le parole di Carlotta.

Dichiarazioni, quelle dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip che hanno preoccupato i fan e fatto pensare effettivamente ad una crisi. A fare chiarezza, tuttavia, sulla situazione che stanno vivendo tra Carlotta e Nello è stata Samantha De Grenet, amica di Carlotta dopo la comune esperienza nella casa del GF Vip e che era tra gli invitati al matrimonio.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: parla Samantha De Grenet

Dopo aver letto diversi articoli sulla presunta crisi matrimoniale tra Carlotta e Nello, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Samantha De Grenet è intervenuta chiarendo tutto. Stando alle parole della De Grenet, tra Carlotta e Nello non ci sarebbe alcuna crisi e i due sarebbero felicissimi e innamoratissimi.

“Ma perché? Leggo su vari siti che Carlotta e Nello sarebbero in crisi. Ma quando mai???? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici e innamorati che mai”, ha fatto sapere Samantha chiarendo tutti i rumors.

