Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi? “Falso!”/ Samantha De Grenet: “Sono più innamorati che mai!”

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi? La smentita

Nelle ultime ore Carlotta Dell’Isola è tornata al centro del gossip. L’ex gieffina è convolata a nozze con il suo storico fidanzato Nello Sorrentino, con il quale ha anche partecipato a Temptation Island qualche anno fa. A due mesi dal matrimonio Carlotta, intercettata da Pipol TV, ha però parlato di problematiche di coppia e di nozze prese ‘sotto gamba’, facendo intendere che tra i due sia già in corso una crisi.

Carlotta Dell’Isola/ “Dov’è finito Nello? Avevo preso sottogamba la situazione..."

La notizia in poco tempo è diventata virale, giungendo agli occhi di una celebre showgirl che Carlotta l’ha conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip: Samantha De Grenet. Di fronte alle notizie della crisi tra l’amica e suo marito Nello, la De Grenet ha deciso di intervenire su Instagram, smentendole categoricamente.

Carlotta Dell’Isola "ingrassata al GF Vip", vittima di bodyshaming/ "Colpa ipotiroidismo e ovaio policistico"

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Samantha De Grenet smentisce la crisi

“Ma perché???” ha esordito Samantha De Grenet, ripostando su Instagram gli screen di alcuni articoli che annunciano la crisi tra Carlotta e Nello. Così ha proseguito smentendo queste indiscrezioni: “Leggo su vari siti che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sarebbero in crisi… Ma quando mai??? Sono stati questo weekend con me ed erano più complici ed innamorati che mai”. Il post della De Grenet è stato poi condiviso anche dalla stessa Carlotta, gesto che dunque conferma la versione della showgirl sulla coppia.

Carlotta Dell'Isola e Nello nel mirino del web:"venduti"/ Chi ha pagato il matrimonio

Eppure solo poche ore fa Carlotta Dell’Isola dichiarava: “La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA