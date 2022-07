Carlotta Dell’Isola “ingrassata al GF Vip”, vittima di bodyshaming/ “Colpa ipotiroidismo e ovaio policistico”

Carlotta Dell’Isola, sfogo su Instagram

Grazie alle sue partecipazioni in celebri programmi come Temptation Island prima e Grande Fratello Vip più di recente, Carlotta Dell’Isola ha conquistato una grande popolarità, soprattutto sui social, dove ha intrapreso la carriera di influencer. Proprio i social, però, nel corso dei mesi sono diventati suo malgrado il ritrovo di hater che non hanno risparmiato feroci critiche riferite in modo particolare al suo aspetto fisico. Nonostante la sua partecipazione al GF Vip abbia contribuito a creare un rapporto più empatico con il pubblico, in quanto ha permesso di farsi conoscere per quello che è nella vita quotidiana, come spesso accade c’è chi si è superficialmente fermato al mero aspetto estetico.

Carlotta Dell'Isola e Nello nel mirino del web:"venduti"/ Chi ha pagato il matrimonio

Per tale ragione Carlotta Dell’Isola era stata presa di mira per i chili di troppo presi durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà. Lei, in modo saggio, aveva preferito andare oltre ma oggi, ha deciso di rompere il silenzio a distanza di un anno e raccontare un aspetto privato tenuto finora solo per sé. In un lungo post su Instagram, Carlotta ha parlato dei suoi problemi di salute riconducibili all’ipotiroidismo e all’ovaio policistico ed ha riservato un duro sfogo.

Matrimonio Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino/ Tanti ex vipponi, grande assente…

Carlotta Dell’Isola svela di soffrire di ipotiroidismo e ovaio policistico

Ripensando a ciò che di sé aveva raccontato ed a come si era aperta nella Casa del GF Vip, oggi Carlotta Dell’Isola rifarebbe volentieri un passo indietro. E’ quanto emerge dalle parole scritte nel suo ultimo lungo post su Instagram in cui ha spiegato che a chi le domanda come sia riuscita a dimagrire, lei preferisce non rispondere: “sapete, rispondere a chi mi definiva ‘grassa, cesso, bulimica, piena di herpes’ solo per aver preso dei kg all’interno di una casa mi sembrava e mi sembra ad oggi davvero assurdo”, ha commentato.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino/ "Matrimonio? Preparativi non procedono"

Dietro quei chili di troppo mostrati nella Casa del GF Vip c’era un motivo ben serio che Carlotta Dell’Isola ha svelato solo oggi. L’influencer ha consigliato di fare attenzione nei commenti legati alla forma fisica perchè “a volte si nasconde un mondo”. Nel suo caso si trattava di “Ipotiroidismo e ovaio policistico”. Quindi, spiega, “Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese”. Nel post social l’ex Vippona ha spiegato come sta affrontando queste malattie: “Ad oggi, grazie al mio ginecologo ed al mio endocrinologo, la situazione è sotto controllo, ma io non dimentico: né il bene, né il male ricevuto nell’arco di quei mesi”, ha commentato con un pizzico di amarezza. Il consiglio che oggi Carlotta si sente di dare, nei casi in cui qualcosa non va e le risposte dei medici non convincono, è quello di andare in fondo: “Io prima di arrivare a capire cosa non andava ho dovuto girare come una trottola, per mesi”. Nel suo caso è stata fondamentale la sua – e quella dei suoi familiari – perseveranza. Ed ha consigliato ancora di pronunciare sempre con tutte le accortezze del caso determinate parole che spesso rischiano di fare male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CDI ⚡️ (@carlottadellisola)













© RIPRODUZIONE RISERVATA