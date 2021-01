Carlotta dell’Isola/ L’accusa vergognosa di Cecilia Capriotti e…

Carlotta dell’Isola non è in nomination al Grande Fratello Vip 2020 ma per alcuni non è nemmeno mai entrata nella casa visto che non c’è un’occasione precisa in cui l’abbiamo vista protagonista, anzi no, una c’è. A metterla al centro dell’attenzione per qualche minuto nei giorni scorsi è stata Cecilia Capriotti, con la quale la bella protagonista di Temptation Island, condivide il letto. Secondo il racconto della starlette marchigiana sembra proprio che Carlotta si sia lasciata andare sotto le coperte e che al suo arrivo la situazione era insostenibile.

In particolare, proprio la Capriotti ha raccontato a Tommaso Zorzi di essere arrivata al letto, aver sollevato le coperte e di essere stata travolta da una puzza terribile. A quel punto l’influencer ha subito capito che l’amica si stava riferendo ad una serie di puzzette fatte da Carlotta sotto le coperte tanto da incamerare dentro la puzza che poi ha trovato Cecilia.

L’accusa di Cecilia Capriotti ai danni di Carlotta dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020

La marchigiana al Grande Fratello vip 2020 continua il suo racconto spiegando: “Tommaso, stanotte io dormivo con Carlotta… Ecco mi è arrivata una vampata disarmante! Le ho detto ‘ma è fuoriuscito qualcosa da te?’ e lei mi fa ‘ma quando mai!’. E io le faccio ‘Eh no…Sto morendo’”. La Capriotti ha continuato a lamentarsi al grido di “mi sono addormentata nella m*rda”. Siamo sicuri che questo non sarà oggetto della puntata di questa sera ma sicuramente Carlotta dell’Isola potrebbe beccarsi una nomination di ripicca da parte della sua compagna di letto. Nel frattempo per lei le giornate passano seria e felice di questa esperienza tanto da mettersi ai fornelli con Zorzi e Andrea Zelletta per una serata all’insegna della friggitoria. Contenti i loro fan del suo percorso?



