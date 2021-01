Carlotta dell’Isola/ Piange al Grande Fratello Vip 2020 per colpa di Cecilia e poi…

Carlotta dell’Isola piange al Grande Fratello Vip 2020 per colpa di Cecilia Capriotti

Carlotta dell’Isola è stata presa di mira al Grande Fratello Vip 2020? Questa Epifania ha portato all’ex di Temptation Island solo carbone, nel vero senso della parola, visto che ha finito per discutere e litigare con le altre ragazze della casa. Il momento della verità si avvicina per lei e anche se non è in nomination, lo scontro con gli altri inquilini non è mancato in questi giorni e tutto per via di Cecilia Capriotti. La bella gieffina sta mettendo zizzania in giro per la casa e anche la bella Carlotta dell’Isola è finita nel mirino della sua compagna di casa per via di un gioco dell’Epifania in cui, secondo quanto lei stessa ha rivelato, si è sentito esclusa.

Ma cosa è successo di preciso? I gieffini sono stati chiamati a consegnare dolci e carbone ai loro compagni di casa e quando Carlotta non ha consegnato il dolcetto a Cecilia quest’ultima si è un po’ irrigidita. La fidanzata di Nello ha capito subito quello che stava succedendo e così si è avvicinata all’amica che non si è detta offesa. Questo non rincuora la biondina che spiega come non volesse fare distinzioni tra lei e Stefania Orlando e nemmeno nel rapporto che ha instaurato con loro e sentirla commentare il gioco e la distribuzione dei dolci, l’ha un po’ ferita.

Cecilia Capriotti la incalza: “Sei fortunata ad essere qui basta piangere!”

Detto questo Carlotta dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020 si scioglie in lacrime e a quel punto Cecilia la porta lontano dalla cucina e dagli altri per consolarla ricordandole che il loro rapporto è già formato e che non deve preoccuparsi per queste cose. Ma tra le due non è finito tutto così, anzi. Cecilia Capriotti ha messo insieme tre occasioni in cui Carlotta dell’Isola si è lasciata andare alle lacrime e questo l’ha fatta un po’ ripensare alla loro amicizia. La bella biondina ha provato a spiegare il perché del suo comportamento mettendo in fila una serie di cause che l’avrebbero spinta a piangere ammettendo di non voler passare come una chiacchierona e non di voler essere finta.

Cecilia però la incalza spingendola a pensare di essere privilegiata ad essere al Grande Fratello Vip 2020 e quindi di pensare un po’ meno a piangere concentrandosi sul resto. Questo cambierà le cose per loro nelle nomination di questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA