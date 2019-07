Carlotta Ferlito/ Medaglia d’oro alle Universiadi: “Sono terrona dentro, a Napoli…”

Carlotta Ferlito protagonista alle Universiadi 2019: la ginnasta 24enne si è assicurata la medaglia d’oro nel corpo libero, il premio più ambito in assoluto, con una prestazione splendida. L’atleta catanese ha preceduto la giapponese Aiko Sugihara e la russa Uliana Perebinosova. Un grande traguardo per l’Italia, che chiude il programma di ginnastica artistica della Summer Universiade di Napoli con un oro. La Ferlito ha voluto ringraziare il pubblico partenopeo per il grande sostegno: «Mi ha caricata all’inverosimile. Io sono terrona dentro, mi trovo meglio con le persone espansive. Il pubblico qui a Napoli è pazzesco, ho gareggiato in palazzetti più grandi ma il calore che ho trovato qui non l’ho mai trovato da nessuna parte», le parole della giovane ginnasta ai microfoni di Ala News.

CARLOTTA FERLITO, MEDAGLIA D’ORO ALLE UNIVERSIADI 2019

Nota soprattutto ai più giovani per essere stata protagonista delle prime stagioni del docu-reality Ginnaste – Vite parallele, in onda su Mtv,Carlotta Ferlito è una delle atlete più seguite sui social network: tra Facebook e Instagram vanta quasi 1 milione di followers. Atleta ma non solo: studente allo Iulm di Milano, Carlotta ha scritto anche tre libri (Cosa penso mentre volo, Vola con me e Carlotta Style). Come riporta Huffington Post, la 24enne ha aggiunto: «Nel corpo libero sapevo di poter vincere, ho cercato di fare del mio meglio e poi il pubblico mi ha caricato tantissimo. Sono contenta di aver vinto l’oro all’Universiade qui a Napoli dove i tifosi mi hanno accolto benissimo e coccolato come neanche immaginavo. Grazie a tutti è stata un’avventura fantastica».

© RIPRODUZIONE RISERVATA