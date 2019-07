Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 8 luglio: programma, finali e azzurri

Giro di boa alle Universiadi 2019 di Napoli: abbiamo ormai superato la prima metà del programma della manifestazione dedicata agli atleti più giovani che frequentano l’università e oramai pure la cerimonia di chiusura, prevista per il prossimo 14 luglio, non ci pare più così lontana. Nel frattempo però sono ancora tante le occasioni di medaglie anche per i nostri azzurri, che oggi saranno ovviamente i protagonisti di eccezione alle Universiadi 2019 di Napoli. Finora la nostra delegazione azzurra non ci ha deluso e lo abbiamo visto sia sabato scorso con l’oro vinto da Rosatelli, che ieri con la bella prova delle nostre spadiste in pedana, ma di certo possiamo fare ancora molto. Già da oggi poi saranno tante le gare e le finali previste: il programma odierno è fittissimo e non vediamo l’ora di vedere il nostro medagliere farsi sempre più ricco.

IN FO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

DIRETTA UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA DI OGGI

Volendo quindi subito andare a vedere che cosa ci riserva il programma delle gare di oggi, con tante finali dove ci attendiamo gli azzurri da protagonisti, ricordiamo che le prime gare avranno inizio già alle ore 9,00 quando i riflettori si accenderanno in pedana per le prove a squadre del fioretto femminile e della spada maschile, oltre che in campo allo stadio San Paolo dove avranno luogo le prime gare di atletica leggera. Occhi puntati poi sul teakwondo con le prove a squadre poomsae e su tiro a segno per la finale del fucile a 10 m maschile. Attenzione poi al nuoto, alla sua terzultima giornata di gare: in programma infatti vi saranno le finali dei 200m rana e 100m farfalla donne, oltre che degli 800 e dei 100 m a stile libero per gli uomini. Da non sottovalutare gli impegni degli sport a squadre: gli azzurri però oggi non saranno grandi protagonisti. Gli unici appuntamenti saranno nella pallanuoto con le sfide contro Croazia (uomini) e Russia (donne), nel volley per la sfida col Giappone maschile e infine nel basket, dove gli azzurri giocheranno col la Cina per i piazzamenti dal 9^ al 12^ posto.



