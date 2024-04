Carlotta Ferlito: “Mia madre è malata, non sta bene e non starà meglio”/ “Non riesce più ad esprimersi…”

Campionessa nello sport e nella vita, Carlotta Ferlito si è raccontata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo attraverso gli ultimi eventi della sua vita che l’hanno messa particolarmente a dura prova. “Mia mamma non sta bene e non starà meglio; stiamo cercando di prendere giorno dopo giorno le cose positive di questa situazione per accompagnarla verso un’altra vita nella maniera più felice e serena possibile”. La sportiva ha poi aggiunto: “Lei ha cominciato a non star bene nel 2022, lei però non ama le visite quindi siamo riusciti ad avere la diagnosi grazie ad una mia spinta… Ha una malattia neuromotoria degenerativa; da lì ha perso in poco tempo la capacità di gestire il proprio corpo. Io ho cercato di starle vicina il più possibile, con la mia solarità, adesso dispiace perché non riesce più ad esprimersi e quindi facciamo fatica a capire anche cosa vuole trasmettere. E’ brutto perchè con la testa c’è, ma non riesce ad esternare…”

Carlotta Ferlito, parlando della malattia che purtroppo affligge sua madre, ha spiegato: “Penso che il dolore più grande sia veder spegnere il volto della propria mamma, io sto vivendo questa cosa giorno dopo giorno. Ho vissuto lo sconforto però adesso sto cercando di trovare il positivo dalle sfide che ti vengono poste dalla vita… Ieri l’abbiamo portata in questa struttura, pianti e disperazione all’inizio, lei è riuscita a dire questa frase: ‘Non mi trattate da stupida’. Lei vuole essere cosciente rispetto a ciò che sta vivendo”. La sportiva ha poi raccontato: “Tra me e mia madre forse è mancato un po’ di affetto anche perchè io sono andata via giovanissima ma sto cercando di recuperare in questi ultimi anni”.

Carlotta Ferlito, dagli abusi nello sport ai disturbi alimentari dopo l’attività agonistica

Carlotta Ferlito ha poi introdotto a Verissimo un argomento spinoso già denunciato da lei stessa in passato, ovvero gli abusi subiti durante il suo percorso sportivo e che purtroppo riguardano tantissimi altri giovani atleti. “Quando cominciamo l’agonistica siamo giovanissime; non hai ancora la consapevolezza e magari anche il carattere per evitare di subire determinate cose. Ad un certo punto non mi sono trovata bene con un allenatore ed ho iniziato a subire degli abusi, parola forse grande ma che riesce ad esprimere a livello fisico e psicologico cosa ho subito…”. L’ex campionessa ha dunque raccontato: “Mi è stato detto: ‘Sei grassa come un maiale’, sono cose che ti rimangono, sono traumi che se non elabori prima o poi vengono fuori.

Dalle ingiuste vessazioni e abusi psicologici durante il suo percorso agonistico, Carlotta Ferlito è poi passata a vivere dei problemi nell’accettare il suo corpo una volta conclusa la sua carriera agonistica. “Quando ho smesso di allenarmi inevitabilmente il corpo cambia, quando sono uscita dalla palestra mi confrontavo con il mondo esterno e mi sentivo insicura… Da lì ho cominciato a non mangiare più, pochissimo, cose bruttissime. C’era questa cosa dentro di me dove mi sentivo apprezzata solo facendo le olimpiadi, come se avessi avuto una crisi d’identità”. Concludendo l’intervista a Verissimo l’ex campionessa si è espressa anche a proposito della sua attualità sentimentale: “Adesso sto bene così, ho avuto alti e bassi dove pensi di volere qualcuno con cui condividere la vita. Adesso sono serena, se arriva bene, altrimenti… Sono felice lo stesso!”.











