Carlotta Ferlito ha un fidanzato?/ L’ex ginnasta sembra essere single:”Un figlio? Manca la materia prima…”

Carlotta Ferlito è fidanzata? Questo pomeriggio la 29enne ex ginnasta siciliana sarà per la prima volta protagonista nel salotto di “Verissimo” per una intervista a cuore aperto in cui parlerà del difficile momento che sta vivendo a livello famigliare con la malattia della madre e probabilmente aprirà anche una finestra sul proprio privato, di cui non si conosce molto. Infatti l’atleta originaria di Catania, che aveva partecipato a due edizioni dei Giochi Olimpici e che nel 2022 aveva denunciato delle presunte violenze fisiche e psicologiche ricevute nel corso della sua carriera, non avrebbe al momento un compagno ma andiamo con ordine…

Non ci sono molti indizi che aiutino a scoprire se Carlotta Ferlito è fidanzata: a differenza del passato coi suoi ex compagni, da qualche tempo non si può dire con certezza se l’ex ginnasta e oggi seguitissima influencer (oltre 800mila follower solo su Instagram, @carlyferly) abbia nuovamente una relazione sentimentale o sia single: come accennato sopra, infatti, e anche dalla preview della nuova puntata di “Verissimo”, si apprende come l’atleta ritiratasi oramai dalle competizioni nel 2019 sia attualmente impegnata in una delle battaglie più dure per via delle condizioni di salute della madre e per questo motivo anche sui suoi profili social non c’è molto spazio per molti dettagli sulla sua vita privata o sulla eventuale presenza di un fidanzato o di una frequentazione.

DOPO MATTEO DE MARTINI CARLOTTA E’ FIDANZATA? UN INDIZIO SOCIAL…

Come i più attenti alle cronache di gossip ricordano, oltre ai fan stessi di Carlotta Ferlito, la 29enne ginnasta catanese aveva fatto coppia fissa per ben cinque anni con Matteo De Martini, una relazione lunga col collega e che tuttavia era finita per motivi mai ben chiariti. “Io e Carlotta ci siamo conosciuti in palestra a Milano (…) La nostra storia è nata in maniera molto comune, come capita a tutti: un incrocio di sguardi, un colpo di fulmine” aveva raccontato ‘Teo’ a proposito dell’allora compagna. Dopo la fine improvvisa di questa love story, si vociferava che Carlotta Ferlito si fosse legata sentimentalmente ad Alessandro Conzon, anche se in questo caso non sono mai arrivate conferme ufficiali da parte di entrambi e né tantomeno scatti sui social o ‘rubati’ che confermassero la veridicità di questi rumors.

Dunque Carlotta Ferlito è fidanzata? A quanto pare, no: e l’ipotesi è rafforzata da un post, a dire il vero risalente alla scorsa estate ma molto indicativo per il suo contenuto, che la ragazza aveva pubblicato parlando del suo lungo percorso nel superare dei disturbi dell’alimentazione che ha da tempo. “Solitamente sono un libro aperto ma questa non la sapete. Sono in amenorrea da più di un anno (per chi non lo sapesse, l’amenorrea è l’assenza del ciclo mestruale nelle donne). Non vi ho mai nascosto di aver sofferto di disturbi dell’alimentazione, e tuttora ogni giorno è una piccola sfida” aveva raccontato ai propri follower, lasciandosi andare a una confessione. “Nonostante al momento un figlio non sia in prospettiva (soprattutto perché manca la materia prima, sdrammatizziamo), sentirsi dire che qualora avessi voluto, non avrei potuto concepire bambini in queste condizioni, era sempre un colpo al cuore” aveva aggiunto la ginnasta a proposito di una situazione che lei viveva con sofferenza.











