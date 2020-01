Carlotta Maggiorana eliminata?/ Non vedo l’ora di riabbracciare mio marito e mia madre (Grande Fratello Vip)

Carlotta Maggiorana dà ormai per scontata la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 4. Forse la modella se lo augura pure, visto che spesso e volentieri ha manifestato una forte nostalgia di casa. Parlottando con Fernanda Lessa, l’ex Miss infatti ha rivelato le proprie emozioni di questi giorni: “Non vedo l’ora di riabbracciare mio marito e mia madre”, ha sottolineato, “tutto quello che ho fatto, l’ho fatto con il cuore, mi sono fatta conoscere come sono io, senza filtri”. Carlotta è felice del percorso fatto nella Casa, per questo non teme l’uscita. Fernanda di contro le ha svelato di aver tentato di ricucire lo strappo con Antonella Elia, la sua più grande rivale, ma ha trovato di fronte a sè un muro di gomma. “Ho provato a parlarle”, ha detto, “non sapevo della storia dei suoi genitori, ma lei non vuole, la rispetto”. Carlotta intanto sembra aver trovato due amici speciali nel reality: Fabio Testi e Aristide Malnati. Ha intenzione di rimanere in contatto con entrambi anche alla fine del programma: l’attore le ha chiesto di scambiarsi i numeri di telefono, sottolineando di vedere in lei una persona genuina. Il paleontologo invece cerca di non pensare alla possibilità che la modella possa uscire, visto che si sentirebbe perso senza di lei.

Carlotta Maggiorana, sarà lei l’eliminata della serata?

Sono momenti di grande apertura per Carlotta Maggiorana, la concorrente del Grande Fratello Vip 4 che questa sera potrebbe perdere al televoto. La modella infatti ha deciso di rivelare ad Adriana Volpe il suo rapporto con i genitori, soprattutto con il padre, che ha perso quando aveva 15 anni. “In ogni momento eravamo sempre abbracciati, mi veniva a prendere alla fermata del pullman”, ha svelato, “Anche se non c’è, lo sento sempre accanto a me. Avverto la sua presenza, la sua mano sul mio cuore”. Il suo dispiacere è tuttaviadi aver vissuto quegli ultimi anni sempre a Roma per motivi di studio. “Se avessi vissuto l’adolescenza a casa, avrei vissuto di più la figura paterna. Sono pentita per non aver fatto questo”, ha aggiunto. Per la Maggiorana però ci sono stati anche dei momenti felici, come quando ha trovato un biglietto romantico del marito nelle tasche di un cappotto. Una piacevole sorpresa che l’ha spinta fino alle lacrime. Emiliano Pierantoni le ha scritto un semplice “ti amo”, ma tanto è bastato per commuovere la moglie. “Sei fortunata, beata te”, ha detto Paolo Ciavarro abbracciandola in questo momento di commozione. Un abbraccio anche da parte di Clizia Incorvaia, molto colpita dal gesto di Emiliano e felice per la sua amica. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana.

