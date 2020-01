Carlotta Maggiorana/ Lacrime e freni: ex Miss Italia verso nuova nomination? (Grande Fratello Vip)

Carlotta Maggiorana sembra aver terminato le lacrime: al Grande Fratello Vip 4 l’abbiamo vista spesso con il volto rigato, ma in questi giorni sembra essersi ripresa. Non è escluso tuttavia che stia ancora pensando alla possibilità di abbandonare la Casa, come ha ventilato più volte, per via della forte nostalgia della sua famiglia. Alla luce dei suoi pianti, una fetta di pubblico è già con il dito puntato verso l’ex Miss, tacciata di incoerenza. Sui social infatti qualcuno fa notare che Carlotta avrebbe dovuto fare i conti con la lontananza fin dalla sigla del contratto. Altri, come sempre, sono pronti a gridare al complotto per via del televoto vinto contro Ivan Gonzalez: com’è possibile infatti che lo spagnolo, con alle spalle un forte fandom, non sia riuscita a batterla? Intanto Carlotta continua a mettersi in gioco, anche nella sfida di seduzione che l’ha vista al fianco di Gianluca Irpino. Qualcosa purtroppo è andato storto e la modella non è riuscita a sconfiggere Fabio Testi. Nella scenetta, Carlotta viene ‘abbordata’ dal Super Boy e finge di essere infastidita dai suoi commenti. “Un po’ pietosa questa scena, ti ringrazio”, ha concluso alla fine riuscendo a mettere in difficoltà il suo partner. Clicca qui per guardare il video di Carlotta Maggiorana e Gianluca Irpino

CARLOTTA MAGGIORANA ANCORA UN PESCE FUOR D’ACQUA

Carlotta Maggiorana non riesce proprio a lasciarsi andare al Grande Fratello Vip 4. Anche se è riuscita a rimanere in gara, la modella appare sempre di più come un pesce fuor d’acqua in questo contesto, tanto da non riuscire a lasciarsi andare. Come è accaduto ogni giorno, fin dall’inizio del reality, a volte attraversa dei momenti piuttosto difficili e il suo viso si rabbuia. Nessuno però ora osa chiederle il motivo oppure spingerla a confidarsi con il gruppo: non è da escludere che sia una strategia per metterla di nuovo alla berlina in fase di nomination. Abbiamo visto come le concorrenti sanno come essere impietose e che nessuna è davvero salva di fronte al verdetto delle rivali. Ci sono grandi possibilità quindi che Carlotta finisca di nuovo nel mirino delle amiche e ritorni in nomination. E vista la reazione del pubblico di fronte ai suoi pianti continui, c’è da chiedersi se verrà salvata anche questa volta oppure se verrà accontentata, spedita a casa dalla sua famiglia.

