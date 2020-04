Carlotta Mantovan e la figlia Stella/ Foto, Pasqua col sorriso: “Lo stesso di papà”

Carlotta Mantovan e sua figlia Stella Frizzi sorridono e si immortalano così in uno scatto finito su Instagram. La moglie di Fabrizio Frizzi, che ci ha lasciato circa 2 anni fa, trascorre questi giorni i giorni di Pasqua e Pasquetta con la sua bambina, in casa come la quarantena impone. Ma non manca un saluto ai tanti follower, un sorriso per loro in questo momento difficile. È quello che si vede nello scatto, accompagnato da una didascalia composta da hashtag come “il mio amore”, “Questo sorriso”, “Non servono filtri”, “il nostro amore” e ancora “noi due”. Uno scatto semplice che è servito però a conquistare i fan. Molti hanno infatti commentato l’immagine con parole toccanti, trovando nel sorriso della piccola Stella tanta somiglianza con quello di papà Fabrizio Frizzi.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella: la foto social e il “ricordo” di Fabrizio Frizzi

“Lo stesso sorriso del papà… fantastiche!”, e ancora “Ma che belle e la cucciola ha il sorriso indimenticabile del mitico papà” hanno infatti scritto alcuni utenti sotto allo scatto postato su Instagram da Carlotta Mantovan. Tantissimo l’affetto dei follower che portano sempre nel cuore il ricordo di Fabrizio Frizzi. D’altronde la stessa Mantovan, tempo fa, dichiarava: “Fabrizio è speciale e rimarrà sempre nel mio cuore e in quello di tutti”, e ancora aggiungeva “Ho 35 anni, 16 dei quali passati accanto a Fabrizio. L’affetto che mi sta dando il pubblico mi aiuta ad andare avanti. Spero che lui veda tutto l’amore del pubblico”. Anche in questo caso tale affetto non è mancato.





