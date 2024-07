Nuovo fidanzato per Carlotta Mantovan?

A distanza di sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan che non si è mai fermata per amore della figlia Stella donandole la serenità necessaria per crescere nonostante la mancanza del padre, ha deciso di riprendere in mano la propria vita accettando, in primis, di partecipare a Ballando con le stelle, certa che la presenza di Milly Carlucci, grande amica del marito, sarebbe stata per lei una protezione. Con il ritorno al lavoro, la Mantovan potrebbe essere pronta anche a riaprire il cuore all’amore.

«E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella», ha dichiarato la Mantovan in un’intervista rilasciata qualche mese fa al settimanale Oggi. Attualmente, non c’è un fidanzato ufficiale accanto alla vedova di Frizzi anche se il settimanale Chi l’ha recentemente sorpresa in compagnia di un uomo misterioso.

Carlotta Mantovan in compagnia di un uomo: è il nuovo fidanzato?

Il settimanale Chi, nel numero in edicola il 5 giugno 2024, ha pubblicato alcune foto di Carlotta Mantovan durante una gita a Roma in compagnia della figlia Stella e di un uomo misterioso con cui sembrava molto complice. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, tuttavia, non è riuscito a svelare l’identità dell’uomo in questione che, nelle foto, sembrava avere molta sintonia anche con la piccola Stella.

Da sempre molto discreta e riservata, Carlotta Mantovan non ama parlare della propria vita privata che, ad ossi, resta top secret. Non si sa, infatti, se l’uomo con cui è stata pizzicata da Chi sia effettivamente il suo nuovo fidanzato o un semplice amico.