Carlotta Mantovan, fuga al mare con la figlia Stella/ Il web nota: “Uguale al papà”

Sono passati ormai circa due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a soli 60 anni il 26 marzo del 2018. In questi anni la sua compagna Carlotta Mantovan ha affrontato il dolore causato dalla sua perdita ma ha poi cercato di ripartire, soprattutto per il bene della piccola Stella. Oggi Carlotta è tornata a sorridere e proprio grazie a sua figlia. Insieme, nelle ultime foto pubblicate da Diva e Donna, scherzano, ridono e si divertono in spiaggia, tra giochi e bagni. Stella, che oggi ha 7 anni, rincorre la madre in spiaggia, tirandola a se, facendo girotondi, giravolte in aria e regalandole poi teneri baci. Madre e figlia si godono, dunque, questi giorni di calda estate tra spensieratezza e tanto amore.

Carlotta Mantovan e la figlia Stella col “stesso sorriso di papà Fabrizio Frizzi”

La grande tenerezza tra madre e figlia è però visibile anche sul profilo Instagram di Carlotta Mantovan. Il suo feed è infatti popolato dalle immagini della quotidianità con sua figlia Stella, tra passeggiate a cavallo, giornate al mare e affettuosissimi abbracci che scaldano il cuore. Stella è inevitabilmente il motore grazie al quale Carlotta è riuscita a ripartire e riprendere in mano la sua vita con forza dopo la morte di Fabrizio Frizzi, padre della piccola. E non sono mancati in questi mesi costanti messaggi di affetto per la Mantovan e per sua figlia che, a tanti, ricorda proprio il noto conduttore scomparso. “Il sorriso di Stella ricorda quello del suo amatissimo papà , siete bellissime in questo scatto.” ha tenuto infatti a sottolineare una follower.





© RIPRODUZIONE RISERVATA