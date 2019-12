Carlotta Mantovan/ La figlia Stella priorità nel segno di Fabrizio Frizzi (Telethon)

Nella vita di Carlotta Mantovan continua ad esserci la figlia Stella come priorità assoluta, anche se a quanto pare in queste ultime ore la famiglia di Fabrizio Frizzi si è allargata ancora di più. In uno degli ultimi scatti sui social, la Manvotan mostra infatti la figlioletta vestita con cappottino leopardato e pantaloni bianchi con stelline, mentre tiene al guinzaglio un piccolo barboncino tutto nero. “My family”, scrive fra gli hashtag, conquistando subito il cuore dei fan. Oggi, sabato 14 dicembre 2019, Carlotta Mantovan sarà inoltre ospite di Festa di Natale, il programma che Antonella Clerici condurrà su Rai 1 in occasione di Una serata per Telethon. Un appuntamento molto amato dagli italiani e nel cuore del suo Fabrizio, per 25 lunghi anni. Intanto i fan attendono di scoprire se i rumors emersi nei giorni scorsi si trasformeranno in realtà. La vedova Frizzi è stata infatti avvistata da Diva e Donna in compagnia di Milly Carlucci, incontrata in quel di Roma. Una coppia che ha fatto subito pensare alla possibilità che Carlotta possa entrare a far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Sarà vero?

Carlotta Mantovan: famiglia, cavalli e passeggiate

Famiglia, cavalli, passeggiate e anche il ritorno in tv. Carlotta Mantovan è uno dei volti scelti dall’emittente pubblica per il suo palinsesto ed è stata confermata come conduttrice di Tutta Salute, il programma di Rai 3 in onda ogni mattina. In modo indiretto è finita inoltre in uno scontro social fra Rita Dalla Chiesa e un hater, che l’ha accusata di mancare di rispetto a Carlotta perchè nominerebbe troppo spesso l’ex marito. Un’accusa infondata, visto che in quei giorni la conduttrice si è limitata a parlare della sua costola rotta e del fatto che non avrebbe comunque mancato l’appuntamento di ItaliaSì, dove due anni marca presenza come opinionista. “Carlotta e la figlia Stella sono nel mio cuore, sono parte di quel meraviglioso affetto che ho avuto la fortuna di condividere con Fabrizio Frizzi”, ha sottolineato invece Milly Carlucci a Quotidiano.net, aggiungendo anche che fra le due donne c’è un forte legame di amicizia che le porta a vedersi piuttosto spesso. “Adesso lei deve stare vicina alla figlia, poi quando sarà più libera, se lo vorrà, potrà dedicarsi al ballo”, ha concluso.

