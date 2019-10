Carlotta Mantovan cambia look/ Capelli corti e outfit sprint per la vedova Frizzi

Carlotta Mantovan torna a sorridere e ricomincia accanto alla figlia Stella che è la cura migliore a tutto il dolore che le ha provocato la morte di Fabrizio Frizzi. E’ passato più di un anno da quel terribile 26 marzo 2016 che segnà la fine della vita dell’amato conduttore ed oggi, grazie alla piccola Stella, Carlotta Mantovan ha trovato il motivo per tornare a sorridere. Come tutte le donne, anche Carlotta Mantovan ha deciso di aprire un nuovo capitolo della sua vita rinnovando il proprio look. Sin dai tempi in cui era fidanzata con Fabrizio Frizzi, la Mantovan ha sempre sfoggiato dei lunghi capelli e outfit molto sobri e semplici. Decisa a godersi, nonostante tutto, la vita e a dare alla piccola Stella una mamma felice e sorridente, la Mantovan ha cambiato tutto come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna.

CARLOTTA MANTOVAN CAMBIA LOOK: CAPELLI PIUì CORTI E ABITI GIOVANILI

Quella che appare nella foto pubblicate da Diva e Donna è una Carlotta Mantovan serena e felice accanto alla sua piccola Stella. Nelle immagini, la signora Frizzi sfoggia dei capelli decisamente più corti rispetto a quelli che ha sempre portato e insùdossa un abito giovanile e molto sprint. A rendere perfetto il nuovo look è il sorriso radioso che la Mantovan sfoggia guardando la sua bambina grazie alla quale ha trovato il coraggio di rialzarsi e di reagire alla morte di Fabrizio Frizzi. Nelle foto, Carlotta va a prendere Stella a scuola e, insieme, si recano a mangiare un gelato trascorrendo un piacevole momento tra mamma e figlia. Lentamente, dunque, Carlotta sta riprendendo in mano la propria vita regalando, nonostante la morte di Frizzi, un’infanzia serena alla sua bambina.

