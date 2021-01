Carlotta, Melissa e Giovanni, figli Massimiliano Ossini/ “Sono ragazzi meravigliosi”

Massimiliano Ossini e la moglie Laura Gabrielli, sposati dal 2003, hanno avuto tre figli: Carlotta (16 anni), Melissa (15 anni) e Giovanni (12 anni). Padre premuroso ma anche severo, Ossini ha condiviso su Instagram una foto insieme alle figlie in occasione del Natale: “Le figlie sono come gli aquiloni: insegnerai loro a volare, ma non voleranno il tuo volo. Insegnerai loro a sognare, ma non sogneranno il tuo sogno. Insegnerai loro a vivere, ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”, sono le parole del conduttore di Rai che accompagnano lo scatto. Nel 2019, in occasione del quindicesimo compleanno della figlia Carlotta, Ossini ha scritto sui social un messaggio commovente: “Non ereditiamo la terra dai nostri avi, ce la facciamo prestare dai nostri figli… grazie a te sono 15 anni che cerco di essere più responsabile nei confronti dell’ambiente… auguri amore mio!”.

Carlotta, Melissa e Giovanni, figli Massimiliano Ossini: il lockdown in famiglia

Durante il primo lockdown, Massimiliano Ossini ha pubblicato su Instagram molti scatti della sua famiglia: “L’epidemia dal punto di vista umano mi ha dato l’opportunità di stare a lungo con i ragazzi e apprezzare certi momenti. Quando si potrà partiremo alla scoperta della nostra bella Italia“, ha spiegato al settimanale “Gente” il conduttore. Al settimanale Massimiliano Ossini ha raccontato la routine quotidiana insieme ai tre figli – Carlotta, Melissa e Giovanni – avuti dalla moglie Laura Gabrielli: “Ci svegliamo poco dopo le 8. Il pigiama è consentito fino alla colazione, poi, pur restando in abiti comodi, ci sistemiamo. È facile farsi assalire dalla pigrizia in questo strano periodo ma bisogna reagire“. Non sono mancati video: i “Tik Tok” insieme a Melissa e le ricette con Giovanni. Il conduttore di Rai 1 è molto orgoglioso dei figli: “Li ho lasciati bambini e li ritrovo adolescenti. Sono ragazzi meravigliosi, responsabili e capaci di organizzarsi di più di quanto pensassi. Devo riconoscere a mia moglie gran parte del merito. Pur lavorando li ha sempre seguiti da vicino”.



