Carmela Barbato è la ex moglie di Gigi D’Alessio nonché madre dei suoi primi tre figli Claudio, Ilaria e Luca (noto come LDA). Una grande storia d’amore quella nata tra Carmela e Gigi che si sono conosciuti a Napoli quando erano entrambi giovanissimi, anzi adolescenti visto che avevano soli 15 e 16 anni. D’Alessio si è innamorato alla follia di Carmela sposandola nel 1986 con una cerimonia celebrata a Napoli. Un matrimonio suggellato anche dalla nascita di tre figli: Claudio, di professione imprenditore, Luca che ha seguito le orme del padre diventando un rapper con il nome d’arte di LDA ed infine Ilaria. Nel 2006 la fine dell’idillio con la separazione sopraggiunta dopo tre figli e tantissimi anni di matrimonio. Nel 2014 D’Alessio e la ex moglie Carmela hanno ufficializzato il divorzio.

Come mai è finita tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio? “Ci siamo conosciuti che io avevo 15 anni e lui 16. Avevamo gli stessi valori, credevamo nella famiglia” – ha dichiarato la ex moglie di Gigi D’Alessio.

Carmela Barbato e Gigi D’Alessio: come mai si sono lasciati?

La fine del matrimonio tra Carmela Barbato e Gigi D’Alessio per diverso tempo è stato associato alla relazione dell’artista napoletano con la giovanissima Anna Tatangelo. In realtà l’unione tra i due è saltata a causa del grande successo del cantautore napoletano stando a quanto rivelato dalla ex moglie Carmela Barbato: “poi è arrivato il successo, tutto questo benessere. Preferivo quando Gigi era un musicista sconosciuto e noi vivevamo di cose semplici, di sincerità, di complicità. Il troppo benessere ci ha distrutto”.

La grande fama e la popolarità hanno sicuramente influito in negativo sull’unione tra Carmela Barbato e l’ex marito Gigi D’Alessio. Oggi i due ex hanno recuperato i rapporti, anche per il bene dei figli, e formano una famiglia allargata con gli altri figli di D’Alessio e la nuova compagna.