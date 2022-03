Carmela, mamma Antonio Zequila/ Voleva cambiare la serratura “E’ molto protettiva”

Antonio Zequila “Mia madre Carmela è molto protettiva”

Nella vita di Antonio Zequila le donne non sono certo mancate, anzi. Nel suo cuore, però, il primo posto va alla madre Carmela. “Il nostro rapporto è sempre stato così: due cuori e un’anima, ed è per questo che, nonostante i miei 57 anni, non ho mai tagliato il cordone ombelicale che ci lega”, ha dichiarato l’attore al settimanale Chi. Sarà forse per questo che non si è mai definitivamente accasato? Una cosa è sicura: lo status di scapolo d’oro alla mamma 79enne non va proprio giù. Ha raccontato Zequila parlando del suo rapporto con mamma Carmela: “Vuole che metta su famiglia. Forse ha ragione. E’ molto protettiva. Sono io adesso il genitore di mia madre e prima di mio padre, che ora non c’è più. Facciamo un contest e aiutatemi a trovare moglie”. La donna – interpellata dal quotidiano ‘Il Tempo’ – sembra molto risoluta rispetto alla necessità che il figlio prenda moglie. “Deve sposarsi, ha 57 anni. Vorrei che trovasse una donna per il futuro”, dice mamma Carmela.

Classe 1964, nato ad Atrani, in provincia di Salerno, Antonio Zequila è noto per le sue tante relazioni sentimentali. Tra queste ricordiamo Milly D’Abbraccio, Eva Robin’s, Ivana Trump e Lory Del Santo. Invece, per nove anni, fino a quello appena trascorso, è stato fidanzato con la dentista Marina Fadda. A tal proposito sembra avere le idee molto chiare, la madre Carmela, la quale vorrebbe a tutti i costi che il figlio si sposasse quanto prima. Mesi fa Il Tempo aveva riportato una notizia molto particolare, riguardante la mamma dell’uomo. A quanto pare Carmela di punto in bianco aveva deciso di cambiare la propria serratura di casa, facendolo per uno scopo ben preciso, ovvero, convincere il figlio a sposarsi andando a vivere con quella che all’epoca dei fatti era la sua fidanzata, ora già ex, ovvero Marina Fadda.

