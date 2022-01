Lory Del Santo/ “Berlusconi al Quirinale? Carica giusta per lui, lo sposerei subito”

Il nome di Silvio Berlusconi come possibile prossimo presidente della Repubblica, in successione a Sergio Mattarella, è sulla bocca di tutti. Si avvicina il giorno della grande elezione in Parlamento e le forze politiche discutono su chi dovrà succedere al settennato di Mattarella e Berlusconi, per molti, è l’indiziato numero uno. L’ex presidente del Consiglio, però, non ha ancora sciolto la riserva sulla sua intenzione di salire al Quirinale nel caso in cui, al termine della votazione, sarà lui l’eletto dai politici italiani.

Intanto, ancora una volta, diversi sono gli attestati di stima che arrivano al Cavaliere in vista di quella che potrebbe essere un’altra storica pagina della sua carriera politica. L’ultimo arriva da Lory Del Santo, che ospite della trasmissione radiofonica “Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha ribadito che quella del Quirinale sarebbe una carica giusta per Berlusconi: “È super partes”. Poi ha svelato: “Non mi ha mai invitata a cena, e non ho mai capito il perché. Forse non sono abbastanza ‘tettuta’, secondo me a lui piacciono le ‘tettute’, sennò non si spiega. O forse sono troppo intelligente”.

DEL SANTO: “SPOSEREI SUBITO BERLUSCONI”

“Io sono una che fa domande, dice la sua, parla, invece secondo me a lui piacciono donne che mangiano, zitte. È sempre un bell’uomo, lo ammiro tantissimo ma credo che abbia fatto interventi chirurgici di ogni tipo”. ha raccontato poi Del Santo. Nel corso del suo intervento ha poi svelato: “Se oggi Berlusconi mi invitasse a pranzo ci andrei subito, lui ti declama poesie, è in grado di ripeterti un’opera teatrale a memoria. Ad uno così c’è da fargli un monumento”.

Passata agli onori della cronaca rosa per le tante relazioni intraprese con vari personaggi del mondo dello spettacolo, Lory Del Santo si è sempre dichiarata riluttante al matrimonio e nel corso dei suoi 63 anni non è mai convolata a nozze. Ma per Berlusconi potrebbe anche fare un’eccezione: “A questo punto della mia vita, per divertimento, assolutamente sì, perché no?”.

