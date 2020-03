Carmelo chiama le tre figlie/ “Accettate la mia nuova compagna” (C’è posta per te)

Carmelo e Simona sono i protagonisti della prima storia di quest’ultima puntata di C’è posta per te. A chiedere l’aiuto di Maria De Filippi è l’uomo che, prima di innamorarsi della donna che oggi è al suo fianco, era sposato con un’altra, madre delle sue tre figlie. Quando incontra Simona, Carmelo decide di lasciare la casa coniugale in cui viveva con l’ex moglie e le sue tre figlie – Manuela, Claudia e Giuliana. Le tre ragazze da allora (9 anni fa circa) non vogliono né vedere né sentire Simona. I due hanno avuto un figlio ma le tre ragazze hanno voluto conoscerlo soltanto quando ha compiuto due anni. “Posso vedere le mie figlie ma non posso nominare Simona perché non la vogliono vedere”, ha dichiarato Carmelo.

Carmelo e Simona a C’è posta per te per le figlie di lui

Carmelo ha deciso di inviare l’invito a tutte e tre le sue figlie con rispettivi fidanzati. Tutti sono in studio e, a vederle, l’uomo si commuove e inizia a chiedere loro di “abbattere questo muro” e iniziare a vivere tutti insieme. Chiede inoltre alle figlie di poter dare la possibilità anche ad Antonio, il loro fratellino, di poter vivere quella che è la sua famiglia al completo. Anche Simona prende poi la parola e chiede alle ragazze di perdonare il papà e stare insieme: “Perché i matrimoni possono finire, ma i figli no, restano per sempre!” La parola va dunque alle tre sorelle che, nonostante le parole commosse di entrambi, appaiono abbastanza perplesse sul da farsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA