Carmelo ignorato dal figlio Nicolas: “6 anni senza te”/ Pace a C’è posta per te?

La storia di Carmelo e Angela chiude ufficialmente questa edizione di C’è posta per te. I due sono compagni ed è lui a chiamare il programma per recuperare il rapporto con i figli. Da quando Angela è entrata nella sua vita, i figli nati dal primo matrimonio non vogliono né vederlo, né sentirlo. Lui rivela che Angela è entrata nella sua vita quando il suo matrimonio precedente era già finito. Anche Angela è una mamma separata e, per rispetto dei figli, decidono di procedere nella loro relazione con grande calma. Le cose sembravano andare bene inizialmente ma le cose vanno invece a peggiorare fino ad arrivare alla rottura. Sono ben sei anni che lui non ha rapporto con i ragazzi ed è per recuperare questo rapporto che chiede l’aiuto di C’è posta per te.

C'E' POSTA PER TE 2022/ Storie, diretta: Carmelo sputato in faccia! (ultima puntata)

Carmelo chiede scusa al figlio Nicolas a C’è posta per te

La posta è stata recapitata soltanto a Nicolas, visto che l’altro figlio di Carmelo è minorenne. Rivedendolo dall’altra parte della busta, l’uomo ribadisce a suo figlio tutto il suo amore e il dispiacere per questo allontanamento: “Sono passati sei anni, tu sei mio figlio, non c’entri nulla con la separazione tra me e tua mamma. Mi manchi tantissimo, mi mancano i tuoi baci, gli abbracci. Noi non eravamo solo padre e figlio ma amici, non ricordo più il tuo odore. Ci stiamo facendo del male ed è un peccato. Non penso di essere stato un padre cattivo, ma un padre affettuoso, premuroso, soprattutto quando tu eri piccolissimo.” Nicolas, però, sembra essere molto restio a perdonarlo. Riuscirà Maria ad aiutare Carmelo?

LEGGI ANCHE:

EMANUELE HA TRADITO LA MOGLIE CRISTINA/ Lei non lo perdona a C'è posta per teSTEFANO TORNA A C'È POSTA PER TE PER TROVARE MOGLIE/ "Mi piace Maria" e apre la busta

© RIPRODUZIONE RISERVATA