Carmelo Trainito chi è?/ Il professore di breakdance e perfetto b-boy! (Il Collegio)

Carmelo Trainito è il professore di breakdance de Il Collegio 4 che andrà in onda stasera con il suo terzo appuntamento come sempre sulla seconda rete di Casa Rai, “documentato” da Simona Ventura che racconterà un aneddoto sulla scuola e la vita nel corso degli anni ’80. Oltre a lui, ritroveremo anche il professore di Educazione fisica Daniele Calanna, la professoressa di Matematica e Scienze Maria Rosa Petolicchio e tutto il corpo docente. Ma chi è Carmelo? Il ragazzo ha fatto parte del corpo di ballo di X Factor 2015 e, ovviamente, lavora come performer e ballerino professionista ormai da anni. Nato in Germania si è poi trasferito in Sicilia con la famiglia prima di cambiare nuovamente regione e restare in pianta stabile in quel di Milano. Da sempre appassionato di breakdance, è uno dei componenti di Natural Force, una delle primissime crew fondate a Milano. Carmelo è un b-boy completo, con una particolare propensione per l’acrobatica e le powermove.

Il Collegio 4: Carmelo Trainito, chi è il professore di breakdance

Durante la sua carriera, Carmelo Trainito ha seguito parecchi stage di approfondimento con artisti di calibro internazionale – tra cui Maurizio Cannav-, in arte “Next One”, ballerino fra i maggiori rappresentanti del Breaking al mondo ed ha partecipato a numerosi eventi aziendali organizzati, tra gli altri, da Lego costruzioni, Marlboro Red Rush, Trussardi, Coca Cola, Generali Assicurazioni, Expo Bea e dalla Milano Fashion Week. Oltre ad X Factor (ballando durante una esibizione del cantante Madh), il performer ha ballato durante una delle puntate del telefilm “ALEX&CO” (in onda su Disney Channel), ha collaborato con Redbull per la web series IL CERCHIO e ha fatto parte de “La carovana del giro”- Giro D’Italia 2015. Attualmente Carmelo si occupa in prevalenza proprio dell’insegnamento, organizzando dei corsi in parecchie scuole di Milano e dintorni. Il suo account di Instagram racconta molto della sua vita lavorativa ed infatti, ama condividere spesso fotografie degli allenamenti. Oltre a lavorare come ballerino, a volte si occupa anche di moda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA