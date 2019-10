Il Collegio 4, 2a puntata/ Espulsi e diretta: D’Annunzio, informatica e aerobica

IL COLLEGIO 4 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Il Collegio 4 torna in onda con la seconda puntata dove assisteremo a 2 novità: la lezioni di informatica e quella di aerobica con la nuova professoressa. Negli anni ’80, il mondo ha conosciuto il primo computer e, nella prima lezione di informatica, gli studenti de Il Collegio, durante la lezione con il professor Carlo Santagostino (Milano) si confronteranno con il primo computer che, tuttavia, non può navigare sul web. Il primo computer con cui avranno a che fare i collegiali sarà molto diverso da quelli che sono abituati ad usare.

Oltre all’informatica, la grande novità de Il Collegio 4 è la presenza dell’aerobica tra le materie da studiare. Nella seconda settimana di permanenza nel collegio, gli studenti impareranno a conoscere la disciplina che ha cambiato l’allenamento di tante donne. Le reazioni di fronte alle lezioni di aerobica saranno completamente diverse. Chi di loro riuscirà ad entrare tute indossate in quegli anni da “idoli” quali Jane Fonda e Barbara Bouchet? Ad insegnare aerobica agli studenti sarà la nuova insegnante Valentina Gottlieb (Monza) che cercherà di scatenare l’entusiasmo di tutti e di coinvolgerli nelle lezioni.

Oltre all’informatica e all’aerobica, gli studenti dovranno affrontare anche la prima lezione di letteratura scoprendo il fantastico mondo di Gabriele D’Annunzio, non solo come poeta, ma anche come uomo.

IL COLLEGIO 4: TRA FIDANZAMENTI E POLEMICHE…

Amori e polemiche nel convitto de Il Collegio 4. Tra una lezione e l’altra, stanno nascendo le prime simpatie. Il feeling tra Roberta Maria Zacchero e Gianni Musella non è passato inosservato agli occhi dei fans del docu-reality di Raidue che, sui social, hanno notato una foto che potrebbe rappresentare l’ufficializzazione della storia d’amore. “Tu insegnami a volare”, si legge sulla foto di Roberta che, tuttavia, all’interno del collegio, ha anche uno spasimante che corrisponde al nome di Gabriele Montuori. All’interno del collegio, tuttavia, non mancano neanche le polemiche. In particolare, a finire nel mirino dei compagni e del popolo del web è Maggy Gioia che non ha partecipato alla bravata dei compagni che hanno smantellato la classe durante la prima puntata. L’atteggiamento dei compagni e degli utenti dei social nei confronti di Maggy ha scatenato feroci polemiche soprattutto per gli insulti pesantissimi che la studentessa ha ricevuto. Non mancano, poi, come sempre le rivalità tra le ragazze, pronta a mettersi in mostra a qualsiasi costo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).



© RIPRODUZIONE RISERVATA