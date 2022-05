Carmen Di Pietro, arrivano le nuove naufraghe.. parte la scenata la figlio Alessandro/ “Ma come ti permetti”

L’arrivo delle tre nuove naufraghe all’Isola dei Famosi scatena subito malumori in palapa. Chi prende peggio l’ingresso di Mercedesz, Fabrizia e Marialaura è Carmen Di Pietro, soprattutto quando vede suo figlio Alessandro Iannoni tra le tre. Il ragazzo, d’altronde, è al settimo cielo per l’aumento delle quote rosa in palapa, soprattutto giovani e affascinanti, e la cosa infastidisce non poco la mamma che si rifiuta anche di salutare le tre ragazze.

Isola dei Famosi 2022, pagelle 14a puntata/ Carmen di Pietro senza ritegno! E Laura..

Fabrizia Santarelli, Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis allungano la mano a Carmen per salutarla ma lei la tira indietro, negando loro il saluto. La cosa viene notata subito in studio da Ilary Blasi che chiede alla Di Pietro il motivo di questo sgarro. Lei, però, non replica in quanto troppo presa dal seguire le mosse del figlio che, intanto, si è seduto proprio in mezzo alle nuove ragazze.

Carmen Di Pietro punta Maria Laura De Vitis/ "Fa la santarellina ma l'ho capita…"

Carmen Di Pietro punta Fabriza Santarelli all’Isola dei Famosi: ‘colpa’ del figlio Alessandro

“Ma come ti permetti di fare una cosa così davanti a me? Non mi piace questa situazione!” tuona Carmen Di Pietro di fronte al figlio Alessandro e alla sua vicinanza alle nuove naufraghe. Così lo strattona quasi per tirarlo a se e allontanarlo da loro, poi si sbilancia e annuncia che litigherà sicuramente con Fabrizia: “Mi ha subito detto che non le ho dato la mano quella!” Fabrizia, però, stempera la tensione, allungandole nuovamente la mano in segno di saluto.

LEGGI ANCHE:

Carmen di Pietro nasconde la parmigiana nel reggiseno/ "Ormai è mia proprietà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA