Carmen Di Pietro, casa invasa dai pop corn/ Video “forse dovevo mettere il coperchio”

Come tutte le mamme che stanno trascorrendo la quarantena con i propri figli, anche Carmen Di Pietro sta riscoprendo il piacere della cucina. Vestita perfettamente con un jeans e una canotta che mettono in risalto il fisico in perfetta forma, Carmen Di Pietro ha deciso di accontentare sua figlia Carmelina preparando a casa i pop corn. Il momento culinario, però, si è brevemente trasformato in un momento divertente al punto che il video, pubblicato su Instagram dalla stessa Carmen, è diventato virale conquistando il popolo dei social. Dopo aver messo i semi di mais in una normale padella. Carmen ha cominciato a mescolare il tutto con un cucchiaio di legno senza, tuttavia, fare i conti con la reazione del mais al fuoco. Improvvisamente, infatti, i pop corn hanno cominciato a saltare coprendo tutto il piano della cucina.

CARMEN DI PIETRO, INCIDENTE IN CUCINA CON I POP CORN

Carmen Di Pietro non ha molta passione per la cucina e la prova arriva dall’ultimo video pubblicato dalla showgirl su Instagram. Mentre cerca di evitare che tutti i pop corn fuoriscano dalla padella mettendo coprendo il tutto con un coperchio, Carmen richiamata all’ordine dalla figlia, dice: “è la prima volta che faccio i pop corna ragazzi” – esclama Carmen – “forse dovevo mettere il coperchio“. Poi, dopo essersi allontanata dai fornelli, aggiunge: “mi sono pure bruciata tutta”. Il video ha letteralmente conquistato i followers a cui ha strappato un sorriso. “Sei unica ed io che vado spesso a casa sua posso assicurarvi che è sempre così“, commenta un amico di Carmen. E ancora: “ti amiamo”, “troppo vera questa scenetta”.





