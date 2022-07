Carmen Di Pietro, coro hot dai tassisti in sciopero: “Faccela vedè…”/ Lei replica: “Non ho parole!”

Carmen Di Pietro, coro dai tassisti in sciopero: “Faccela vedè…”

Tra i tassisti in sciopero oggi alle porte di Palazzo Chigi si è ritrovata anche un volto ben noto del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Cosa ci fa l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi tra un’orda di tassisti? Una domanda lecita a cui è la stessa naufraga a rispondere. È stata proprio lei, infatti, a pubblicare una serie di stories su Instagram, mostrando una folla di tassisti sotto Palazzo Chigi che urla e intona ad un certo punto anche un coro dedicato a lei.

“Faccela vedè, faccela toccà!” è il coro che i tassisti le cantano a squarciagola. Lei la prende con ironia, ci ride su, e sul video pubblicato scrive “Non ho parole!” con tante faccine divertite. Nelle stories successive scambia qualche parola con un tassista in particolare, poi si allontana e prosegue la sua passeggiata con la figlia Carmelina per le strade di Roma.

Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina a spasso per Roma

Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina passeggiano per le strade di Roma, quando la ragazza le fa notare che “stiamo in mezzo alla strada”, ma la donna le risponde, ricordandole che “Non ci sono macchine perché non ci sono taxi”. Proprio con la figlia Carmelina, la Di Pietro ha ammesso che probabilmente rifarebbe per la terza volta l’Isola dei Famosi. In una recente intervista a Fanpage, l’ex naufraga ha infatti dichiarato: “Come inviata si, ma come concorrente mi sa che per qualche anno devo mettermi in pausa. Però mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”. Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre.”

