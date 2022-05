Carmen Di Pietro festeggia il compleanno senza Alessandro all’Isola/ “Se n’è andato un pezzo di cuore”

Carmen Di Pietro all’Isola dei Famosi 2022 senza il figlio Alessandro: festeggiamenti amari

La diretta dell’Isola dei Famosi 2022 del 23 maggio ha dato spazio a una serie di addii inaspettati. Alessandro Iannoni e Guendalina Tavassi hanno deciso di non proseguire il percorso in Honduras e di tornare a casa, abbandonando rispettivamente mamma e fratello. Carmen Di Pietro ha dunque dovuto salutare suo figlio proprio la notte del suo compleanno, e non è bastata la torta al cioccolato per levare via l’amarezza di questa assenza.

Chi abbandona l'Isola dei Famosi 2022/ Guendalina e Alessandro via, Carmen piange

La serata dopo la diretta è proseguita per i naufraghi in playa con i festeggiamenti per Carmen e una fetta di torta a testa. Alla gioia per il cibo e il festeggiamento si è però alternato il dispiacere di non essere con Alessandro e Guendalina. La stessa Carmen, in confessionale, ha infatti ammesso di non essere del tutto contenta.

Carmen Di Pietro non riconosce il fratello Giuseppe all'Isola/ Blasi scioccata!

Carmen Di Pietro triste per l’addio del figlio all’Isola

“Questa sera sono felice da una parte ma anche molto triste dall’altra, – ha ammesso Carmen Di Pietro in confessionale all’Isola dei Famosi, – perché Alessandro è andato via e quindi un pezzo di cuoricino non è qui con me sull’Isola e non può condividere la torta che lo spirito dell’Isola mi ha regalato.” Ricordiamo che Alessandro Iannoni ha lasciato l’Isola per poter tornare ai suoi studi. In diretta ha infatti dichiarato: “La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante. Ma io devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua.”

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro manda a fancul* Gennaro poi si offre come mamma sull'Isola/ Lui la da bacio di Giuda

© RIPRODUZIONE RISERVATA