Carmen Di Pietro/ Il figlio fa scoppiare la polemica: “Prima volta in 20 anni…”

Carmen Di Pietro non ha preso bene l’uscita di suo figlio Alessandro Iannoni da L’Isola dei Famosi. Pare invece che per il giovane la fine dell’avventura, non in contemporanea con lei, sia stata per lui una grande fortuna. Il ragazzo ha spiegato: “Ragazzi devo sfruttare queste serate perché penso che questo sia il primo sabato sera senza mia madre in casa. Così non devo avvisarla quando esco, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po’ devo avvisarla anche quando devo andare al bagno”. Il tutto è stato trasmesso in una storia in diretta su Instagram da Trastevere nel centro di Roma. Ovviamente era tutto molto ironico, ma alcuni non hanno apprezzato quanto postato sottolineando la pesantezza della donna nei confronti del ragazzo. Va detto che Carmen è stata decisamente “col fiato sul collo” al ragazzo durante tutta la sua avventura nel reality show targato Mediaset. Certo però da qui ad accusarla di vivere in maniera esagerata il rapporto col figlio sembra un’esagerazione inutile.

Carmen Di Pietro, in coppia Pamela Petrarolo a L’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ha affrontato in coppia con Pamela Petrarolo una dura prova a L’Isola dei Famosi 2022. Le due hanno avuto diverse difficoltà, mentre il duo formato da Maria Laura De Vitis ed Estefania Bernal è molto più spedito e infatti vince. Si sono scontrate quindi l’ex pupa e la modella. Ha prevalso Maria Laura che nomina Estefania e, di conseguenza, Lory, così da mandare due naufraghe al televoto. Nel corso della serata, la conduttrice Ilary Blasi chiama in causa Edoardo e Carmen per far loro un regalo. I due concorrenti, dopo l’uscita di Guendalina e Alessandro, sono apparsi molto provati e, accomunati dall’abbandono dal gioco dei loro cari, si sono uniti sempre di più. Lo Spirito dell’Isola propone a Edoardo di farsi tagliare i capelli da Carmen per ottenere tre cene da condividere con i compagni. Alvin e lo chef honduregno Dolmo mostrano loro le tre ricompense, che verranno consegnate ai naufraghi una al giorno, fino alla prossima puntata. Si tratta di lasagne, salsicce e patate al forno e club sandwich. Per ottenere il cibo Edoardo deve farsi rasare a zero i capelli dalla showgirl. Lui cerca di contrattare proponendo una rasatura solo laterale, ma lo Spirito non cede.

Carmen Di Pietro e il taglio di Edoardo Tavassi

Edoardo Tavassi ha accetta che Carmen Di Pietro a L’Isola dei Famosi lo rasasse a zero permettendo al gruppo di conquistare tre deliziose cene. Durante la diretta, Ilary Blasi manda in onda una clip che vede tra i protagonisti Carmen e Marco Maccarini: tra i due non scorre buon sangue poiché la showgirl sostiene che il conduttore si dimostri fin troppo attivo facendo spesso cose senza senso. I due cercano di chiarsi e Marco afferma che, secondo lui, i naufraghi gli siano andati contro, riversandogli addosso la loro negatività per una tattica di gioco. Tra i due c’è una discussione, che tuttavia non porta agli esiti sperati, anche perché Marco Maccarini non è disposto a cedere di un millimetro circa le sue posizioni. Durante le nomination di venerdì 27 maggio la showgirl dà il suo voto a Pamela, mentre riceve la nomination da Marco Maccarini a causa degli scontri della settimana. Non ricevendo altri voti Carmen prosegue la sua permanenza sull’Isola dei Famosi.

