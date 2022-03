Carmen Di Pietro, L’Isola dei Famosi 2022/ Eliminata col figlio Alessandro? In fan la scaricano…

Carmen Di Pietro, L’Isola dei Famosi 2022: in sfida con Antonio e Floriana

Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro anche questa settimana sono in nomination a L’Isola dei Famosi 2022 e dovranno vedersela con la coppia Antonio-Floriana. Il comportamento della showgirl sta penalizzando molto il figlio che invece sta ottenendo molti consensi non solo da parte del pubblico ma anche dai naufraghi che lo vorrebbero più indipendente dalla madre. Non è dello stesso parere la Di Pietro che invece alimentata da una ingiustificata gelosia, impedisce ad Alessandro di socializzare con le ragazze dell’Isola dicendo: “Ora non è il momento”. In puntata Ilary ha voluto indagare sul loro rapporto e Alessandro ha manifestato il suo dissapore nei confronti della madre che la considera troppo gelosa da impedirgli di vivere serenamente la sua età. Estefania è intervenuta accusando la Di Pietro di trattare il figlio come uno schiavo, non dandogli il rispetto che si merita.

Isola dei famosi 2022, eliminati Carmen e Alessandro o Antonio e Floriana?/ Si salva

Un confronto diretto con Laura Maddaloni: è guerra!

Carmen Di Pietro in puntata ha avuto un confronto diretto con Laura accusandola di averla mandata in nomination. La judoga ha cercato di farle capire che a votarla non è stato il gruppo delle sue amicizie, ma oramai la Di Pietro è un treno fuori dai binari, non vuole sentire ragioni e continua a portare avanti la sua tesi: è convinta di essere stata pugnalata alle spalle dalle persone che considerava suoi amici. Questa discussione oltre a farle perdere molti consensi da parte del pubblico, ha spinto la coppia Russo-Maddaloni e gli altri del gruppo a nominarla finendo di nuovo al televoto. Un altro scontro Carmen lo ha avuto con suo figlio Alessandro che l’ha rimproverata di andare in giro per la spiaggia svestita. Tutto è cominciato dal reggiseno che la Di Pietro si è messa in testa. Il figlio è andato su tutte le furie rimproverando la madre per il suo look da spiaggia troppo eccentrico.

Alessandro Iannoni, L'Isola dei Famosi 2022/ Il pubblico pronto a scaricare Carmen Di Pietro per salvare lui

La lamentela in confessionale di Carmen Di Pietro

Carmen in confessionale si è lamentata della reazione esagerata di Alessandro: “Come gli vengono certe esternazioni sarà il sole (…), che fastidio ti può dare un reggiseno sulla testa”. Il comportamento della Di Pietro sta provocando qualche problema al figlio, per due volte la coppia è andata in nomination e non per i modi poco educati del figlio, ma quanto per l’atteggiamento infantile della madre. Se lunedì prossimo non dovessero passare al televoto, andrebbero sulla Playa Sgamada e la coppia scoppierebbe, a questo punto Alessandro potrebbe giocarsi la sua avventura senza il supporto della madre. E chissà se dovesse fare la nomination non voterebbe Carmen, perchè da quello che si vede, il ragazzo vorrebbe liberarsi dalla sua presenza. C’è chi sostiene invece che Carmen potrebbe vivere la sua avventura in libertà senza lo sguardo attento del figlio puntato sempre addosso. Purtroppo anche gli altri naufraghi si sono accorti che tra madre e figlio non sempre il rapporto è idilliaco.

LEGGI ANCHE:

ALESSANDRO IANNONI/ Figlio Carmen Di Pietro sbotta con la madre: "Non ne posso più"

© RIPRODUZIONE RISERVATA