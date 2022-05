Carmen di Pietro nasconde la parmigiana nel reggiseno/ “Ormai è mia proprietà”

Carmen di Pietro scatenata durante la prova ricompensa all’Isola dei Famosi 2022. La naufraga non vuole farsi sfuggire nemmeno una briciola della sua parmigiana e ad un certo punto – in prossimità del gong – decide di infilarsi una bella porzione di cibo all’interno del suo reggiseno. Una mossa che, naturalmente, non passa inosservata agli occhi del pubblico e agli opinionisti in studio. Ma Carmen di Pietro, giustamente, non vuole saperne di restituire il malloppo e se lo tiene stretto.

Carmen Di Pietro punta Maria Laura De Vitis/ "Fa la santarellina ma l'ho capita…"

Carmen di Pietro nasconde la parmigiana nel reggiseno all’Isola dei Famosi: “E’ mia proprietà”

“Ormai è di mia proprietà”, dice simpaticamente Carmen di Pietro, che non è nuova a questo tipo di situazioni. Nel frattempo anche Guendalina Tavassi non è rimasta con le mani in mano e durante la prova ricompensa non ha perso un secondo, trangugiando il più possibile. Carmen, dal canto suo, ha fatto lo stesso, andando anche oltre, come dimostra il simpatico episodio menzionato. Gli autori si accorgono di tutto, ma decidono di sorvolare.

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro vs Alessandro, "Ti tengo d'occhio"/ "Sei stato poco rispettoso…"Carmen, confessione choc all'Isola/ "Mi lavavo in stazione e mangiavo pane e cipolle"

© RIPRODUZIONE RISERVATA