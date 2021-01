Carmen di Pietro “Non sento la banana!”/ “Le papille olfattive con il Coronavirus…”

Carmen di Pietro ha il Coronavirus. Lo ha detto in lungo in largo, in tutti i luoghi e tutti i laghi possibili, finendo sul giornale e collegandosi da casa sua in tv, e il risultato qual è? Che lei continua a cavalcare la popolarità anche per una cosa seria come la salute e questo ha attirato già mille polemiche, pensate cosa succederà adesso che la bella starlette della tv, si è lanciata in una sorta di spiegazione sulle sue “pupille olfattive” fuori uso proprio per via del Coronavirus. In particolare, seduta al suo tavolo con un bel cesto di frutta davanti, la Di Pietro rilancia: “Sto mangiando una bella banana, mangio perché ho fame se no non sento niente… come si chiama quella cosa lì, le papille olfattive non funzionano e infatti in bocca non sento niente”.

Carmen di Pietro “Non sento la banana!”, l’esilarante video sui social attira le polemiche

Il video poi continua mentre lei mangia la banana “che non sente” così come non sente nemmeno tutti gli altri frutti cominciando dal mandarino che mostra alla telecamera chiamandolo pera e viceversa. A quanto pare le sue “papille” non funzionano per via del virus e sicuramente il modo di fare e di parlare di queste cose ha indignato molti degli utenti che la seguono sui social mentre altri ancora si meravigliano ancora della sua “ignoranza”, o presunta tale, con altri pronti a puntare il dito contro di lei e chi la segue. Non c’è bisogno di dire che i suoi fedelissimi la trovano sempre al top e sempre divertente, anche in questo caso.

Ecco di seguito il video del momento:

