Carmen Di Pietro predice il futuro all’Isola dei Famosi/ “Ilary diventa nonna, Vladimir si sposa”

Carmen Di Pietro fa l’oracolo all’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro regala un ultimo siparietto prima della fine della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022. Chiamata in zona nomination, alla concorrente viene chiesto di mostrare al pubblico un altro dei suoi ‘talenti’: quello di oracolo. Carmen dice infatti di saper leggere la mano e, dopo aver predetto il futuro ai suoi compagni isolani, lo fa anche con la conduttrice e i due opinionisti.

Nick eliminato da Mercedesz in semifinale de L'Isola/ Fan in rivolta "televoto truccato"

La prima a mostrare in video le sue mani a Carmen Di Pietro è Vladimir Luxuria. Le previsioni della naufraga sono più che buone per l’opinionista: “Ti sposerai presto con qualcuno che conoscerai al cinema!” Entusiasta, Vladimir esulta: “Allora ora vado tutte le sere al cinema!”

Carmen Di Pietro predice il futuro a Ilary Blasi: topi e un nipotino

L’attenzione si sposta allora su Ilary Blasi. La conduttrice mostra le mani a Carmen che prima le consiglia di fare mettere qualcosa fuori casa per allontanare i topi, poi le predice qualcosa di più personale: “Diventerai nonna di un bel maschietto, non ora ma tra qualche anno!” Ultimo a ricevere la sua personale previsione per il futuro in diretta all’Isola dei Famosi dall’oracolo Carmen Di Pietro è Nicola Savino. “Avrai qualcuno che ti manderà dei fiori, tanti fiori”, gli comunica la naufraga.

Carmen Di Pietro/ “So leggere la mano sin da piccola, Luca Daffrè? Vivrà poco ma…”

LEGGI ANCHE:

Carmen Di Pietro “Infortunio Edoardo Tavassi? Colpa mia”/ Cos'è successo all'Isola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA