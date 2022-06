Isola dei Famosi 2022, semifinale/ Diretta e finalisti: Edoardo Tavassi lascia? Lory Del Santo vs Cucolo

Isola dei Famosi 2022, anticipazioni e diretta semifinale

Grande appuntamento con la semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 in onda oggi, lunedì 20 giugno, in prima serata su canale 5. Quella di questa sera è una puntata importante non solo perchè decreterà i finalisti che, lunedì 27 giugno, si contenderanno la vittoria, ma anche perchè si tratta della centesima puntata della storia del reality. Al timone, come sempre, ci sarà Ilary Blasi che, anche nel penultimo appuntamento, sarà affiancata dagli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che, dopo essere stati sempre schietti e sinceri, non perdoneranno nulla neanche questa sera ai naufraghi.

Estefania 'ci prova' Edoardo Tavassi "Con me hai chances"/ Maria Laura la avverte: "Mercedesz è gelosa"

Quali sono, dunque, gli ingredienti della semifinale dell’Isola dei Famosi 2022? Oltre a decretare i finalisti, non mancheranno confronti, sfide e verdetti che porteranno alcuni concorrenti a rientrare in Italia ed altri ad affrontare l’ultima settimana in Honduras.

Il verdetto su Edoardo Tavassi, devi ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2022?

Momento fondamentale per la semifinale dell’Isola dei Famosi 2022 sarà il destino di Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, nel corso di una prova ricompensa, ha subito un grave infortunio al ginocchio. Secondo alcune indiscrezioni, pare che il problema sia abbastanza grave al punto che le probabilità di un ritiro sono abbastanza alte. Poche le informazioni al riguardo. Tuttavia, questa sera, sia i concorrenti che il pubblico e i parenti di Edoardo scopriranno tutto questa sera.

Mercedesz Henger pensa a Edoardo Tavassi come suo 'ragazzo'?/ “Ma è già fidanzata!”, impazza la polemica

Edoardo, infatti, dopo aver lasciato l’Isola per raggiungere l’ospedale, è stato sottoposto ad una risonanza magnetica. Il suo destino dipenderà dai risultati. Qualora Edoardo non dovesse farcela, l’Isola perderebbe un probabile vincitore e un protagonista indiscusso.

Il confronto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo e i finalisti

Dopo il confronto a distanza nella scorsa puntata, questa sera, con Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria nei panni di arbitri, ci sarà il secondo capitolo del confronto tra Marco Cucolo e Lory Del Santo che, dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi 2022 ha deciso di mettere un punto alla loro storia. Naturalmente, poi, ci sarà l’esito del televoto. In nomination ci sono Nick Luciani e Mercedesz Henger.

Emanuela Fuin, mamma Edoardo Tavassi: ritiro dall'Isola? La verità/ “Oggi il risultato della risonanza”

Uno dei due nominati dovrà abbandonare la Palapa e raggiungere Playa Sgamadissima dove ad attenderlo ci sarà Pamela Petrarolo. Uno tra Pamela e il naufrago eliminato avrà così la possibilità di rientrare in gara e giocarsi il tutto per tutto per conquistare la finalissima.











© RIPRODUZIONE RISERVATA